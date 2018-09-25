一場地震 里德悟出鬥魚生存哲學

里德養魚悟出「鬥魚哲學」，體悟的生命的寶貴。（柯宗緯攝）

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里德養魚悟出「鬥魚哲學」，體悟的生命的寶貴。（柯宗緯攝）
里德說，一場地震見證鬥魚的求生鬥志，因而更加珍惜生命。（柯宗緯攝）
里德養魚陪伴他獨居的時光，總愛看著魚兒悠悠水中。（柯宗緯攝）

里德第一次養魚就上手，他請教養魚達人，摸索出一套養魚心得。一開始只養鬥魚，後來怕牠孤單寂寞，再加養其他同科別魚種，彼此說不上和樂融融，但呈現「敵不犯我，我不犯你」微妙關係；而今年的一場地震，更讓里德悟出「鬥魚生存哲學」。

里德過去只有養過狗、兔子，從未養過魚，3個多月前，朋友送他一隻鬥魚後，展開養魚生活。他的鬥魚明明是紅色，卻要取個反差暱稱「小藍」，起初只有「小藍」在諾大的魚缸中，後續養了「麗麗魚」等近10隻。

里德說，鬥魚攻擊性強，見到其他魚種會攻擊，後來被反撲，飼料只能吃剩的，不敢太過囂張，彼此生活範圍有了「分水線」，避免衝突發生，他也偶爾向魚兒們喊話「要乖乖喔，不要吵架」。

里德透露，今年發生一場地震，他驚見鬥魚跳了出來，似乎快斷了氣，他求助友人後，拿了一面鏡子照鬥魚，讓鬥魚誤以為有敵人出現，激發鬥魚的生存本能鬥志，孰料鬥魚竟然活了過來，令他感到不可思議，也有所領悟「要好好把握生命」。

他說，養魚必須夠細心，一周至少換一次水，減少青苔生成，保持水中含氧量，另避免直接加入含氯自來水，必須買除氯的藥劑，以及添加營養素使水草養分充足，讓魚兒有得吃，又能在乾淨無瑕的自在水中悠遊。

(中時 )

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