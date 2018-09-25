強颱潭美最快周四發海警 不排除直撲台灣

強颱潭美最快周四發海警 今明是關鍵(圖/中央氣象局)

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中時電子報

中央氣象局表示，今年第24號颱風、強烈颱風潭美的行徑路線今、明兩天將比較清楚，最快周四發布海警，也不排除直撲台灣，周五到週日影響最大。東北風影響，易有短時強降雨，氣象局發布大雨特報，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。氣象局同時發布陸上強風特報，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局指出，目前潭美的路徑變化大，若周四後太平洋高壓增強幅度小，颱風對台影響程度較小；若太平洋高壓增強幅度大，就會以偏西的方向接近台灣，影響程度就較大。

國家災害防救科技中心（NCDR）統整各國預測路徑，預估潭美將往琉球南方海面移動。但氣象局提醒未來仍有變數，潭美在台灣附近到琉球附近北轉都有可能，還是不能排除侵台的可能性。氣象局指出，周四太平洋高壓增強幅度會影響潭美的路徑，今明兩天是重要的觀察期。

今天持續在東北風的環境下，桃園以北及宜蘭降雨機率仍高，局部地區雨勢明顯且持續，有大雨發生的機率，新竹、苗栗、花蓮及臺東偶爾也會有短暫的陣雨，至於中南部則是多雲為主的天氣，午後在南部地區及中部山區附近會有局部的短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨各地都稍微有些涼意，低溫約２４、２５度，白天北部及東半部較為舒適，高溫在２８至３０度，而中南部則仍顯悶熱，高溫約３２、３３度。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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