9月25日三大報頭版要聞

2018年09月25日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

正當陸美第二階段加徵關稅大戰開打之際，大陸國新辦24日發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，闡明陸方8大立場，及辨析雙方經貿關係6大事實。白皮書直言陸美合作才是唯一正確選擇，指談判不能在關稅大棒的威脅下進行。除了文字攻勢，大陸也退出與美國的貿易談判，以實際行動向美方展示強硬姿態。

颱風潭美持續增強中，昨日下午2點轉為強颱，影響時間為周五至下周日。潭美目前往西北西方向前進，不排除直撲台灣，未來路徑若偏南，最快後天可能就會發布海上警報。由於目前颱風距離仍遠，路徑還有可能修正，尚無法確定其對台灣影響程度，氣象局表示，今明兩天將是關鍵。

陸美互祭新關稅措施，料衝擊全球經濟成長，港股昨首當其衝，恆生指數早盤下跌後，午後跌幅加劇，最後收盤重挫454點，以2萬7499點作收，單日跌幅1.62％；萬寶投顧董事長朱成志分析，大陸國務院副總理劉鶴取消訪美行程，意味陸美貿易戰對峙加劇，昨港股大跌，中秋連假過後陸股、台股首日開盤，預料恐難延續上周漲勢，今皆面臨「變盤」的壓力。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日因對瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強出現拍肩、拍肚等動作引發爭議，於當晚緊急發聲明稿致歉。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，老縣長要苦民所苦，新北市有高達6成民眾都反對；國民黨新北市議員參選人葉元之痛批，「如此行徑是權力傲慢的表現，根本就不尊重基層民意。」

@旺報

1979年1月1日，大陸發表《告台灣同胞書》，權威涉台人士指出，在《告台灣同胞書》40周年之際，中共總書記習近平擬於今年12月31日發表對台重要講話，這也將是在台灣接連被斷交、大陸推出居住證等重大舉措之後，習近平的首次完整對台闡述，值得台灣各界「拭目以待」。

美國國務院日前對大陸國防部設備發展部及部長李尚福，以向俄購買軍備為由，實施制裁。有別以往的貿易制裁，美國這次是祭出威力比貿易制裁更大的金融制裁，使用的是在2017年8月2日生效的《反擊美國對手制裁法案》。

明年學測改為「5選4」（考生考0到5科都可以，但招生端最多只採計4科），由於港校是台灣明星高中學子的留學重點，記者親赴香港8所公立大學，了解到香港「八大」都以學測4科為底限，部分學校甚至開放讓學系有採計5科的權限。有港校私下透露，其實最希望學生考5科，學校選採最好的4科，但因為不想「掉大隊」跟別人不一樣，改制第1年只好且戰且走；但也有港校贊成讓學子自由選考。

為提振大陸上半年基礎建設的投資低迷，大陸國家發改委近日表示，要針對短處補強並穩定有效投資、提高投資效益，協助正在建設基建專案的後續融資，將在防範地方政府債務風險前提下，督促地方加速今年1.35兆元（人民幣，下同），約6兆新台幣的地方政府專項債券的發行與使用進度。

@工商時報

摩根士丹利證券啟動半導體投資「乾坤大挪移」，全球研究團隊定調半導體產業成長性降速，貿易戰關稅問題可能導致訂單推遲，一口氣調整了研究範圍內所有個股的財務預期，在亞太市場中仍以台積電馬首是瞻，兼具成長與防禦性，將之列入亞太與新興市場投資清單（APxJ and GEM Focus List）。

英國國際貿易部貿易政策部長霍林貝里（George Hollingbery MP）昨（24）日抵達台灣，將參與第21屆台英經貿對話會議。霍林貝里接受本報專訪時表示，去年台英貿易額達到55億英鎊（約2,206億新台幣），近期台灣即將開放進口英國豬肉，預估未來5年內英國豬肉潛在商機超過5,000萬英鎊（約20億新台幣），期待盡快在台灣超市中看到英國豬肉產品。

看中亞太區市場成長與潛力，國際社群巨擘臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）今（25日）來台訪問三天，除將宣布與台灣在經濟、科技及人才三大領域，深化9項投資合作計畫，並首度與蔡英文總統會面，象徵我國和臉書合作邁向新的里程碑。

內政部於今（25）日將舉行「都更20研討會」，討論未來台灣都更策略與創新機制。內政部次長花敬群指出，未來30年都更潛藏33.6兆元商機，每年都更產值至少1兆元。

(中時電子報)