獨家》台灣最新國際潮牌 新竹英迪格酒店開張

2018年09月25日 08:05 工商 姚舜

有別於傳統飯店，〈新竹英迪格酒店〉的Check in櫃台就是一個吧台，客人辦理入住時不僅可以拿房卡，也可以順便「來一杯」。（圖／姚舜）

新竹英迪格酒店標榜「用科技滿足好奇」，所以飯店用不時可見各種新潮科技設施。（圖／姚舜）

開！開！開！又有國際牌酒店在台新開張！且是知名國際連鎖酒店集團旗下「潮牌」精品酒店。

原「新竹美麗信酒店」去年11月熄燈後，房東美系私募基金子樂投資收回並斥資億元改裝，並委託IHG洲際酒店集團全權經營管理的「新竹英迪格酒店」(Hotel Indigo Hsinchu Science Park)已開始試營運，並將在9月28日正式開幕，這是新竹第一家「國際潮牌」酒店，也是新竹第一家全權委託國際連鎖酒店集團經營管理的商務酒店，並是繼高雄之後，英迪格酒店在台灣第二個連鎖據點，IHG洲際酒店集團在台第6個據點。

在9／28日正式開幕的〈新竹英迪格酒店〉，是距新竹科學園區最近的「國際牌」酒店，也是新竹第一家「潮」飯店。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉與台虎精釀和金色三麥都有合作，客人可以喝到為飯店專屬釀製的啤酒。（圖／姚舜）

經專業燈光設計，〈新竹英迪格酒店〉的大廳與酒吧，入夜後氣氛與白天截然不同。（圖／姚舜）

新竹英迪格酒店內的健身房經重新規畫，已遷到館內較高樓層，房客可邊運動健身邊賞戶外景致。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉客房衛浴所用沐浴乳、洗髮精等備品，是〈AVEDA肯夢〉品牌，高檔卻不俗。（圖／姚舜）

「新竹英迪格酒店」也是國內外觀光飯店史上「最快完成改裝與更新品牌」的飯店，子樂投資從決定簽約、設計、改裝到正式重新開幕，前後只花了不到5個月時間，如此「神速」，展現投資業主的果決與團隊效率。酒店正式開幕營運後，將帶給客人什麼樣的「潮感」餐飲旅宿體驗？並對在地既有旅館飯店帶來什麼樣的衝擊？都讓人好奇。

〈新竹英迪格酒店〉迷你吧除備有快煮壺，並有膠囊咖啡機。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉的豪華套房採樓中樓設計，裝潢舒適高雅宛如一「小豪宅」。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉的每間客房內都備有瑜珈墊，讓客人可以在客房內伸展筋骨或是作瑜珈。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉有140間客房，規畫有3種房型，內裝時尚現代並充滿現代感卻不訴求奢華，希望以沈穩內歛的氛圍讓客人好好休息與睡眠。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉的高樓層設有天井，走出電梯的梯廳寬敞舒適且寧靜，住客可在此小憩或會見訪客。（圖／姚舜）

〈新竹英迪格酒店〉的家具用的都是日法混血品牌〈Stellar Works〉，透過工藝、材料與設計巧思，詮釋「不朽的經典」。（圖／姚舜）

為傳遞更多有別傳統的旅宿體驗，〈新竹英迪格酒店〉規畫有一多功能的Game Room，在這裡可以唱卡拉ok、射飛鏢、打撞球，或是看書、上網查資料，甚至進行簡報提案與舉辦發表會。（圖／姚舜）

「潮感十足」的〈新竹英迪格酒店〉，入境大廳就規畫了一Cafe區，並可讓住客外帶三明治、輕食或水果出門洽公或旅遊。（圖／姚舜）

hotel INDIGO是一個以「鄰里」概 念接地氣的酒店品牌，所以〈新竹英迪格酒店〉以「 科技滿足好奇」的訴求，在飯店內置入各種科技元素與體驗。（圖／姚舜）

英迪格酒店（hotel INDIGO)是IHG洲際酒店集團旗下精品酒店品牌，目前在全球已有88個 連鎖據點，並有86家正在興建中，是全球發展最成功且快速的國際潮牌酒店。

不同地區有不同的景觀、人文與歷史，且都有獨一無二的特色，英 迪格酒店就是一個以「鄰里」概念「接地氣」，進而以風格獨具裝潢 設計詮釋並演繹酒店在地文化、歷史，以及在地人生活靈感的酒店品 牌，是一家「有故事」的飯店品牌。

為體現「獨特」與「不二」的品牌概念，全球每一家英迪格酒店「長相」都不一樣，「故事內容」也不一樣。上海外灘的英迪格，故事由旗袍開始敘說黃浦灘十里洋場的昔日風華。新加坡英迪格訴說著「娘惹」的文化，香港灣仔的英迪格則以「洪拳」為概 念表達「功夫」的精神。如今英迪格落腳新竹並與科學園區為鄰，則是以「科技滿足好奇」（Tech for the Curious)的訴求，在飯店內置入各種新潮科技元素，體現品牌承諾並傳遞「潮感」餐飲與旅宿體驗。

攜手大陸建設公司打造「COMMUNE A7」貨櫃市集，創造台北信義區「新風景」的子樂投資，擅長掌握流行時尚元素與現代人生活態度，賦予商圈與地產物業新的地利與價值，子樂投資總裁詹偉立表示，子樂此次重新改裝打造新竹英迪格酒店，則是鎖定新世代的國際商旅為主要客層，不強調奢華，而是企圖從目標客人的Life Style角度切入，創造「有感經驗值」。

將酒店Lobby大廳變身為潮Cafe廳，讓Check in櫃檯變成酒吧的吧台，用互動式面板顯示器取代壁紙與吊燈包圍整個酒吧，在酒店一樓規畫一個可讓客人上網查找資料、射飛鏢、打撞球、唱KTV，或是提案作簡報與進行新產品發表會的多功能Game Room，是新竹英迪格酒店顛覆傳統、「潮翻」商務酒店的創意。

為創造「時刻驚喜」、「處處新奇」，子樂請到日法混血家具品牌「Stellar Works」為酒店進行整體家具設計，以講究工藝、材料與設計的家具來詮釋演繹不朽經典。酒店的燈光，則是請來成功改造台北101外牆燈光、並曾得到全球「照明界奧斯卡」的IALD國際照明設計師協會燈光照明設計卓越獎的的「UNOLAI DESIGN」操刀，透過「光與影」、「明與暗」的交疊穿梭或互補幫襯，消除旅人長途飛行的疲憊、療癒身心。

為滿足新竹在地外食族與科技新貴追求美食的需求，新竹英迪格酒店並引進洲際酒店集團旗下著名「潮 」牌牛排館「Char.恰」進駐飯店，此新竹第一家國際連鎖牛排館，亦成了新 飯店另一亮點與賣點。

為慶祝開幕，新竹英迪格酒店自即日起推出周五至周日皆適用的周末限量住房優惠專案，其中，下榻Superior高級客房「買一送一」，含兩客早餐5200元起，可當日入住兩間或連住兩晚。「一泊二食專案」優惠價7000元，含入住Superior高級客房一晚加兩客早餐，以及在Char.恰」牛排館享用兩客和牛套餐。

(工商 )