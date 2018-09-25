拍肩昌、助日廷 洪孟楷：將成綠營最佳阻選員

面對陳志強的陳情，蘇貞昌眼神十分銳利，將手用力地觸碰陳志強。（翻攝自反深澳燃煤電廠自救會臉書）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日出席「瑞芳競選總部成立大會」，離去時遇到瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強陳情，蘇竟用力拍打陳的肩膀和肚子，並用力拉走資料，讓陳感到極度不被尊重，蘇也在事後致歉。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷預言，「拍肩昌、助日廷」將成綠營年底縣長選戰最佳阻選員。

里長向蘇貞昌陳情，卻得到語帶恐嚇的拍肩、打肚對待。洪孟楷在臉書發文指出，這種不願正面回應人民訴求的做法，把傲慢的形象展露無遺；而屬於民進黨天王級人物的駐日代表謝長廷，也在慰安婦議題、關西風災處置上飽受爭議，「這兩位2008年代表民進黨參選總統的正副人選，儼然也將成為2018年綠營縣市長選戰的最佳阻選員」。

洪孟楷認為，蘇貞昌雖是新北市候選人，但在剛宣布參選時也曾四處合體造勢，想把自己塑造成民進黨內的母雞。然而，經過拍肩事件，大概接下來民進黨其他縣市沒有人會再找蘇貞昌站台合體。

此外，洪提及駐日代表謝長廷，他說台北姚文智是他的子弟兵，卻未見姚文智主動請求謝長廷輔選；且身為高雄市的前市長，看來陳其邁也沒計畫要讓謝長廷來加持。洪說恐怕是這段駐日時間的發言太過偏差，連綠營支持者也看不下去其「助日」的發言。洪孟楷說「拍肩昌、駐日廷」絕對是年底人民出來投票的動力。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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