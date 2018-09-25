高雄》又一真民調出爐！高雄真能綠地變藍天？

2018年09月25日 07:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

又一真民調出爐，這次民進黨不能再高喊假民調囉！據最新民調顯示，高雄市長選戰呈現越發緊繃的五五波態勢，民進黨高雄市長候選人陳其邁的支持度為34%，國民黨的韓國瑜則以32%的支持度緊追在後，兩人差距僅差2%。

據《聯合報》今（25日）發布的最新民調顯示，高雄市選情五五波，民陳其邁獲得34%的選民支持，而有32%的支持者則力挺韓國瑜。不過，在看好度方面，還是有42%的受訪者認為陳其邁會當選。而日前《蘋果日報》所地的高雄市選情民調亦顯示陳其邁的支持度為33.8%，支持韓國瑜的為31.2%，兩人差距為2.6%。在選戰倒數2個月，除了民進黨之前喊打喊殺的成大「假民調」外，這兩間媒體所做的「真民調」都顯示出高雄選情真的對民進黨非常不利的態勢。

對此，批踢踢網友表示，「看來韓國瑜真的有機會當上高雄市長，這場高雄市長選舉，真的是有太多的東西可以討論了。而對比性也實在太強了。如果韓國瑜真的贏了，代表黨的意識型態、洗腦政策、無孔不入的東廠、廠公、錦衣衛，已經無法從掌控媒體，箝制網路與新聞中，來控制人民的意志了」、「貪污之子本來躺著選，初選出線時多開心，結果現在變這樣還讓不讓人活」、「一方是消極支持，一方是積極支持～我看其邁可能要慘了」。

資料顯示，《聯合報》所做的調查於9月18日至20日進行，以高雄市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，訪問了1086位設籍高雄市的成年民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差在正負3%。

(中時電子報)