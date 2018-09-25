強颱潭美暴風圈恐覆全台 侵台關鍵看周五

強颱潭美現在台灣東方海面1000多公里滯留。翻攝中央氣象局

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中時電子報
強颱潭美現在台灣東方海面1000多公里滯留。翻攝中央氣象局

強颱潭美現中心位於琉球群島南南東方海面，今明兩天因缺乏導引氣流，將滯留原地後，周四將往西北移動後北轉，周五接近台灣。中央氣象局表示，現各國預測都已將潭美路徑北修，潭美將朝沖繩、日本移動機率大增，侵台機率降低，但暴風半徑仍有可能覆蓋全台。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，各國預測都已將潭美未來的路徑北修，周四將往西北移動後北轉，往沖繩、日本方向移動，周五接近台灣，直撲台灣的機率已降低，但現距離周五還有2、3天時間，仍有很大不確定性，估計要到周五才會預測更準。另，根據日本模式，潭美暴風半徑，有部份會覆蓋台灣，美國模式則是覆蓋全台，對台影響仍大，不容小覷。

天氣風險公司預報員賴忠偉表示，潭美仍不排除侵台可能性。他說，潭美路徑難定主因，是導引氣流微弱，目前包含中央氣象局在內，各國較一致的預報是太平洋高壓可能在周五稍微西伸，其西側的北風環流將導引潭美颱風略往北逐漸移往日本沖繩後，轉東北朝日本方向移動，但未來幾天仍有很大不確定性。

賴忠偉說，依照中央氣象局及各國預測的路徑，潭美將在周六最接近台灣，可能移到台灣東北方海面，而台灣的北部和東北部，也將可能在暴風圈的影響邊緣。

(中時電子報)

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