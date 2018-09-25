空防升級！美批准對台百億軍售 提供F-16等備件

F-16V戰機的資料照。（洛克希德馬丁公司）

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中時電子報
F-16V戰機

美國國防部24日說，國務院批准對台灣軍售3.3億美元（約101億台幣）F-16戰機與其他軍機備用零件。

據路透25日報導，美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）在聲明中說，國務院已批准，這次透過「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS），將出售「F-16、C-130、F-5、IDF與其他所有飛機系統與次系統備件，以及其他相關後勤元件和計畫支援」。

DSCA在聲明中指出，這次對台軍售，將有助於「提升美國外交政策和國家安全」，也能提高受助國的安全與防衛能力，而這是區域政治穩定，軍事平衡和經濟發展的重要力量。不過DSCA也強調，這次軍售提案是維持台灣所需的防禦力，不會改變區域的軍事平衡。

台灣多數的軍備都是美製，而台北一直希望，華府能出售包括新型戰機在內更先進的軍備。路透指出，美國對台軍售對美中關係是個刺激，北京深深懷疑華府對台灣的意圖。

軍事專家說，兩岸間的軍力平衡向北京傾斜，除非美軍迅速支援，否則對岸可能會讓台灣無法招架。

美國務院批准對台3.3億美元軍售 外交部：有助台海和平穩定

事實上，北京從未放棄武統台灣，美國防長馬提斯（Jim Mattis）6月訪問北京時，中國大陸國家主席習近平告訴他，「在涉及中國主權和領土完整問題上，我們的態度是堅定的也是明確的，老祖宗留下來的領土一寸也不能丟」。

(中時電子報)

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文章來源：U.S. approves possible $330 million military sale to Taiwan: Pentagon

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