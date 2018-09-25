明年8港校招台生 學測4科是底限

2018年09月25日 09:03 旺報 簡立欣

明年學測改為「5選4」，意即考生考0科到5科都可以，但招生端最多只採計4科。由於港校是台灣明星高中學子的留學重點，記者親赴香港8所公立大學，了解到香港「八大」都以學測4科為底限，部分學校甚至開放讓學系有採計5科的權限。有港校私下透露，其實最希望學生考5科，學校選採最好的4科，但因為不想「掉大隊」跟別人不一樣，改制第1年只好且戰且走；但也有港校贊成讓學子自由選考。

今年台灣學生踴躍赴港，香港中文大學透露共招收64名台灣學子，且學測成績不俗，總級分平均達到頂標以上，包括9個滿級分、8個74級分；香港城市大學則招收48人，且學測平均維持過去5年以來的70級分以上；香港理工大學招收53人。

其他港校雖未透露今年台灣新生人數，但都表示「比去年多」。其中像香港教育大學不但是量的倍增，還有質的改變：該校台生表示，過去幾年入學的台生幾乎清一色都是就讀英文教育系，今年卻有台生讀科學教育、體育、心理、全球環境、語文研究等，還有1人是英文雙學位。

至於明年的學測改制，香港中文大學協理副校長王淑英表示，中大不想跟台灣的招生衝突，明年對台招生大致方向是最低要求4科，其中英語必須頂標，另外3科根據中文大學過去錄取標準，每1門大概都達到頂標或以上，但要看學系的不同要求，做出科目門檻彈性調整，部分學系可能需要5科成績，10月底和各學系開大會之後，具體結果會公布在官網上。

採計科目數量方面，多數學校都表示會採計「至少」4科，也就是考5科也可以，甚至可能更有優勢。不過香港科技大學、香港理工大學和香港城市大學要求4科就可以，其中理工大學更明確表示4科除了英語必須頂標，且4科平均需達前15%。

至於要採計甚麼科目，由於港校是全英語教學，因此英語必考且一定要頂標，萬一英文沒有頂標也要有托福或是雅思成績。另外香港大學規定4科裡必須有國英數，香港教育大學規定必考國文和英文。

關於要不要建議台生考5科，香港城市大學協理副校長（環球事務）程星說，港校對台灣學測新考制並不陌生，英國式的A-level、大陸某些省分改革之後都是如此；他在美國工作多年，贊成美式教育理念，「我不想告訴你考5科會比考4科好，我希望讓學生可以全心準備他喜歡的科目，不然如果大家都回去考5科，台灣這個改革就失敗了。」

(旺報 )