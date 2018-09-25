高雄》韓國瑜緊咬陳其邁 張亞中曝民進黨將出大絕招！

2018年09月25日 09:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選舉，國民黨參選人韓國瑜的聲勢看漲，顯有翻盤之勢，使得民進黨參選人陳其邁不得繼續冷處理。台大政治系教授張亞中認為，接下來民進黨將靠「抹黑」韓國瑜來打接下來的選戰。

韓國瑜力戰綠營鐵票倉高雄，起初外界並不看好，但隨著選戰接近，韓國瑜民調僅以些微之差落後陳其邁，且高雄在綠營長期執政下不見起色，外界關注韓國瑜是否能翻轉選情。

張亞中在《海峽衛視》節目點出，高雄市長選戰，剛開始民進黨認為勝券在握，沒有把韓國瑜看在眼裡，用冷處理方式應戰。隨著做事差，韓國瑜在高雄的聲勢也逐漸上漲，最近民意調查都在1到2個百分點。張亞中說感覺到民進黨緊迫，且要改變戰略。張說好的方面就是要宣揚在高雄政績，但他說高雄這幾年經濟發展不好，關門商店比比皆是，人才外流，經濟蕭條。

民進黨接下來能打什麼牌？張亞中說接下來的就是「抹黑」，要對韓國瑜進行攻擊，包括說韓國瑜從政從來沒有在高雄喝過一滴水。第二策略要轉移焦點，說韓國瑜醉翁之意不在酒，選高雄市長是煙霧彈，實際是要累積能量，進而選黨主席。

張亞中說未來兩個月變化大，不過大方向是確定的，隨著民進黨中央施政不好，民進黨要如何用策略性操作、技術性選戰方式扭轉情勢，值得外界關注。

(中時電子報)