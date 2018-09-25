KUMON在學習之前為什麼要先做「學力診斷測驗」？

2018年09月25日 09:16 中時電子報 綜合報導

如果在學習過程中，可以明確知道自己三個月後、六個月後，甚至一年後的學習成效如何，預知未來的自己會進步成什麼樣子，是不是很棒呢！？在KUMON教室學習的孩子，透過「學力診斷測驗」，就可以預測自己未來的樣子。

小學五年級加入KUMON學習國語的高清軒，以前的國語成績很差，時常抓不到文章重點。輔導老師為他做國語學力診斷測驗，了解他的學習現況，發現他在選擇題、填空題只要跟著例句寫，仿造能力都不錯，要單獨完成一句語詞時，他認得的字詞比較少，於是老師讓他從相當於小學三年級的C教材開始學習(國語教材分級5A～L，共16階段)，協助他把忘掉的字詞「撿回來」，也因為C和D教材有很多語感訓練，能讓他練習完成獨立語詞，並趁機訓練他的專注力與耐力。

老師依據他在學力診斷測驗所表現的學習現況，明確告訴他，只要每天按照老師的學習規劃持續書寫教材，奠定好基礎能力，在隔年八月底一定能學到相當於國一的G教材內容。果不其然，一年後的八月份，清軒確實達成做到G教材的目標，而且愈來愈喜歡國語，不再因看不懂文章而逃避學習。

學力診斷測驗對每一個剛進入KUMON學習的孩子來說是很重要的。它的目的不是區分孩子的程度，而是為了了解孩子真正的學力現況，否則將無法為孩子安排最適切的輔導方式。

孩子之所以會跟不上學校或補習班的課程，往往是因為這些單位只採用集體授課的方式，無視於孩子們的學力差別，當老師把教科書內容講授完畢，就認為孩子已學習完畢，沒有多餘時間去探究、解決孩子的問題，孩子也沒有太多機會確認自己究竟明白多少。在這種授課過程中，孩子一旦聽不懂老師所講的內容，就會發生「無論如何補救都跟不上進度」的情形。

透過學力診斷測驗，可從各角度分析孩子的學力實況，諸如：在一定時間內的正確答題數、解題步驟、錯誤原因等學習表現，甚至在孩子測驗的過程中，也可觀察孩子的專心程度、書寫能力、對待沒學過的內容等學習態度，藉以找出孩子開始學習之處（公文式教育稱此為「出發點」），並預測三個月、半年、一年，甚至二年後，孩子能學到的學習進度計畫，並在個別懇談會上，向家長詳盡報告孩子的學習狀況、學習成效，同時透過教室通訊等管道，定期與家長進行溝通。

進入KUMON教室學習的孩子，書寫進度的出發點完全不受學年、年紀所限制，孩子從什麼地方開始學習只與孩子的學力有關，因此可能發生即使是國中生或高中生，如果基礎能力不足，也必須從相當於小學某個年級的簡單程度開始學習的情形。從潛能開發的角度來看，這是容易且適中的出發點，也就是「恰恰好的出發點」。

做為一個教育者，我們應該要給予孩子明確目標，告訴他：「你可以學到××程度、達到××的能力。」並和孩子一起為實現這樣的目標而努力。學力診斷測驗的積極目的即在於此：為了讓孩子往後的學習順利進行，並讓孩子對學習產生慾望及自信，使其在短期間內追平學年、超越學年，真正提升其能力。

(中時電子報)