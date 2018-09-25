高雄》老是搞陳其邁？朱學恒喊：大人冤枉呀！

2018年09月25日 09:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

宅神朱學恒近來被指是不是槓上民進黨高雄市長候選人陳其邁，先是質疑時代力量主席黃國昌批判黑金二代，但卻又和陳其邁站台，不是打臉昌神的臉，遭黃國昌反嗆；而後又貼出台獨覺青的不挺民進黨的文章，讓外界打趣是不是槓上陳其邁？對此，朱學恒喊冤真的不是呀，冤枉他了！

朱學恒於政論節目《年代向錢看》中表示，有很多網友問他，為什麼最近都是貼陳其邁的文章，對此，宅神喊冤，他真的沒有要搞陳其邁，因為近來在討論高雄的經濟問題時，有很多網友就分享文章給他，他只不過是貼了幾篇文章而已罷了，就說他要搞陳其邁，真的很冤枉呀。

其中一篇文章有個覺青提到自己是挺台獨的，但他在高雄真的沒賺到什麼錢，也沒有好薪水，很多錢都被老台獨賺走，他根本什麼都沒有。他表示今年投完票，或是可能他也不投票，他就不再投民進黨，要上來台北找工作賺錢。而且要知道不是沒個幾個覺青可以是北農總經理吳音寧呀！

另一篇分享則是一個高雄在地人的心聲，這位網友是在高雄經營一間手工仙草芋圓冰店，可是他一路做到現在16年，只有在跟老婆新婚蜜月旅行時才去過日本，後來再也不敢走，連小孩也不敢生。他說因為在高雄，他繳完房租，付完水電，付完員工薪水之後，真的剩沒多少錢了，更直接表明明年要結束營業。他感嘆身為高雄人，都曾經擁有希望跟夢想，但不是高雄人，真的不知高雄有多慘！

朱學恒也直言，過去二十年，高雄不是國民黨執政而是民進黨長期執政的地方。因此現在高雄的風吹向韓國瑜，雖然他也不知韓國瑜是否真能改變高雄，但是那又如何？民進黨現在真的要了解一件事情，現在的民進黨真的在跟民眾對抗，不要一有事都講說這是國民黨怎樣。政客「就像尿布一樣，髒了要換」。

(中時電子報)