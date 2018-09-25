罵完柯文哲又想合作？時代力量挨批：鬼話連篇

2018年09月25日 09:29 中時電子報 尉遲佩玉

台北市長柯文哲多次為時代力量市議員參選人站台，但黨主席黃國昌又表明不認同柯的「兩岸一家親」論點，據柯文哲幕僚透露，現階段與時代力量關係確實很尷尬。對於時力表示，「個別參選人邀請柯文哲，不會介入規劃或反對」，前立委孫大千今(25日)在臉書痛批，時代力量根本就是鬼話連篇！

外傳柯陣營對外放話，狠批時力一邊罵柯文哲卻又想合作，再這樣打擦邊球，北市5席議員恐怕1席都上不了。孫大千在臉書發文砲轟時力「誰會去邀請一位才剛剛被你們痛罵『甲賽』的人來站台啊？這樣突兀的行為模式難道不會精神錯亂嗎」？

孫大千說，如果柯文哲「兩岸一家親」的論述，真的如同被時力抹黑的「成為大陸滲透台灣的缺口」，那麼時代力量就應該和「罪大惡極」的柯文哲全面開戰，而不是消極的表示，「個別參選人邀請柯文哲，不會介入規劃或反對」。

對於時代力量說「與柯文哲間其實沒辦法真的談合作」，孫大千質疑「那麼你們的市議員候選人和柯文哲站在一起是要做什麼？又想要沾柯文哲的光，還要故做淸高，真的不會令人慚愧嗎」？

孫大千反問，時代力量明明就是支持台灣獨立的深綠勢力，居然還可以唱高調，要與柯文哲進行公開對談，如何進一步打破藍綠舊政治的高牆？但是，這座藍綠的高牆不就是你們自己建立起來的嗎？有網友留言「選上之後就直接叫柯P去甲賽了」、「這次讓他們徹底泡抹化」。

(中時電子報)