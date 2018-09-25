823淹水檢討 賴清德：中央氣象局將改組為「中央氣象署」

國民黨立委高喊「落實治水，不要口水」、「拿出辦法，不要廢話」口號。（姚志平攝）

友善列印
中時
行政院長賴清德前往立法院進行823中南部水災之治水機制專案報告。（姚志平攝）

823中南部水災，共計造成全台淹水面積約4.6萬公頃，影響約3.3萬住戶，農業損失約8.72億元及學校損失約4.81億元。行政院長賴清德今天赴立法院就823水災進行專案報告，強調將由經濟部召開「全國治水檢討會議」，全面性加強總和水患治理，並逐步提升每個城市的耐淹能力及復原韌性，讓台灣的國土更安全。

賴清德表示，本次豪雨致災原因，在於熱帶性低氣壓與西南氣流接續侵襲台灣，且時間長達一週之久，加上適逢七月大潮，沿海的高潮位導致河川及區域排水因下游頂托而減低排洪能力。尤其23日凌晨起，雲林、嘉義、台南、高雄屏東地區24小時內累積雨量均超過500毫米。

賴清德說，過去政府治水缺乏整體規劃及系統綜合治理概念，直到2006年前院長謝長廷提出8年800億的特別預算治理計畫，2014年前院長江宜樺接續投入600億元執行6年期的流域綜合治理計畫。現階段，我們推動「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」是以無縫接軌方式銜接。他強調，治水不分黨派，要一棒接一棒。

賴清德指出，面對極端氣候及大自然的威脅，我們除了謙卑面對，也要強化天氣及豪雨預報及預警的精準度，希望於災害來臨前半日至一日前發出預警；滾動檢討工程效益，持續完成相關水利建設；抬高國土韌性，建構一個「不怕淹水」的環境；健全調整防災體系，透過政府組織改造，中央氣象局未來將移至環資部，並改組為「中央氣象署」三級機關。

(中時 )

罵完柯文哲又想合作？時代力量挨… 賴揆：盼能與梵蒂岡維持穩定關係

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。