823淹水檢討 賴清德：中央氣象局將改組為「中央氣象署」

2018年09月25日 09:57 中時 楊孟立 、 姚志平

行政院長賴清德前往立法院進行823中南部水災之治水機制專案報告。（姚志平攝）

823中南部水災，共計造成全台淹水面積約4.6萬公頃，影響約3.3萬住戶，農業損失約8.72億元及學校損失約4.81億元。行政院長賴清德今天赴立法院就823水災進行專案報告，強調將由經濟部召開「全國治水檢討會議」，全面性加強總和水患治理，並逐步提升每個城市的耐淹能力及復原韌性，讓台灣的國土更安全。

賴清德表示，本次豪雨致災原因，在於熱帶性低氣壓與西南氣流接續侵襲台灣，且時間長達一週之久，加上適逢七月大潮，沿海的高潮位導致河川及區域排水因下游頂托而減低排洪能力。尤其23日凌晨起，雲林、嘉義、台南、高雄屏東地區24小時內累積雨量均超過500毫米。

賴清德說，過去政府治水缺乏整體規劃及系統綜合治理概念，直到2006年前院長謝長廷提出8年800億的特別預算治理計畫，2014年前院長江宜樺接續投入600億元執行6年期的流域綜合治理計畫。現階段，我們推動「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」是以無縫接軌方式銜接。他強調，治水不分黨派，要一棒接一棒。

賴清德指出，面對極端氣候及大自然的威脅，我們除了謙卑面對，也要強化天氣及豪雨預報及預警的精準度，希望於災害來臨前半日至一日前發出預警；滾動檢討工程效益，持續完成相關水利建設；抬高國土韌性，建構一個「不怕淹水」的環境；健全調整防災體系，透過政府組織改造，中央氣象局未來將移至環資部，並改組為「中央氣象署」三級機關。

(中時 )