熱門政論節目遭封　網譏東廠動起來囉！

有網友質疑，年代電視台在YouTube的帳號遭停一事，是否是針對最近在網路上很火紅的政論節目《年代向錢看》而來。（圖片取自黃暐瀚臉書）

友善列印
中時電子報
/整理報導

促轉會的東廠風波才剛止息，沒想到又爆出某一電視台在YouTube的帳號遭到停權，由於此電視台有一政論節目在網路很紅，因此遭網友質疑停權是否有意針對此節目而來，更有網友譏諷是東廠動起來了嗎！

昨日年代電視台在YouTube的帳號遭網友爆料被停權，許多網有前去查看發現真有其事，紛紛在批踢踢上討論，質疑是不是針對近來火紅的政論節目《年代向錢看》而來。而對於年代被封，常上年代政論節目的政資深媒體人黃暐瀚也在臉書PO文回應網友詢問，「昨晚深夜，年代電視台youtube頻道，被直接停權，所有影片，全部下架，無法觀看。網友的詢問訊息，一直響到天亮，年代電視台也還在緊急瞭解，為什麼會被『停權』？」他表示現在年代會在開新帳號，影片會重新上傳，有最新消息，他會跟大家報告。

而網友對於年代被封鎖一事，譏諷「東廠動起來囉」、「很屌！東廠真的很屌」、「東廠果然重新整裝，出手了」、「冥進洞太強了」、「我大DPP真的盡得共慘凍真傳」、「這招有夠兇狠的，斷你頻道這完全衝著網路族群來的」、「怎麼不乾脆宣佈戒嚴算了」、「資進黨只會出下三爛的步數，年底絕對補刀DPP」、「民進黨學到國民黨的無能+共產黨的獨裁啊」、「帳都算到民進黨頭上」，更有網友轟「政經都沒被停了....向錢看被停」、「喜憨島被罵氣PUPU吧」、「搞封殺根本就是共產黨」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

民進黨南部選情吃緊？賴揆：中南… 高雄》不再躺著選？賴揆：對謝長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。