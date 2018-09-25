熱門政論節目遭封　網譏東廠動起來囉！

2018年09月25日 10:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促轉會的東廠風波才剛止息，沒想到又爆出某一電視台在YouTube的帳號遭到停權，由於此電視台有一政論節目在網路很紅，因此遭網友質疑停權是否有意針對此節目而來，更有網友譏諷是東廠動起來了嗎！

昨日年代電視台在YouTube的帳號遭網友爆料被停權，許多網有前去查看發現真有其事，紛紛在批踢踢上討論，質疑是不是針對近來火紅的政論節目《年代向錢看》而來。而對於年代被封，常上年代政論節目的政資深媒體人黃暐瀚也在臉書PO文回應網友詢問，「昨晚深夜，年代電視台youtube頻道，被直接停權，所有影片，全部下架，無法觀看。網友的詢問訊息，一直響到天亮，年代電視台也還在緊急瞭解，為什麼會被『停權』？」他表示現在年代會在開新帳號，影片會重新上傳，有最新消息，他會跟大家報告。

而網友對於年代被封鎖一事，譏諷「東廠動起來囉」、「很屌！東廠真的很屌」、「東廠果然重新整裝，出手了」、「冥進洞太強了」、「我大DPP真的盡得共慘凍真傳」、「這招有夠兇狠的，斷你頻道這完全衝著網路族群來的」、「怎麼不乾脆宣佈戒嚴算了」、「資進黨只會出下三爛的步數，年底絕對補刀DPP」、「民進黨學到國民黨的無能+共產黨的獨裁啊」、「帳都算到民進黨頭上」，更有網友轟「政經都沒被停了....向錢看被停」、「喜憨島被罵氣PUPU吧」、「搞封殺根本就是共產黨」！

(中時電子報)