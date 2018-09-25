水上樂園指侵2女童 鋼琴男今被起訴

2018年09月25日 10:52 中時 陳志賢

傳出發生幼童遭猥褻的台北市內親子水上樂園。（圖取自Google Map）

北市汀州路上的洛德城堡水上樂園，今年8月間接連發生2起玩水的小女童，分遭18歲潘姓男子拉進漂漂河山洞內以手指性侵，台北地檢署今依2個加重強制猥褻罪起訴潘男，請求分論併罰。目前潘男在押，檢方近日送審。

檢警調查，8月12日下午5點多，一名小女童，在水上樂園內的漂漂河玩耍時，遭男子拉進山洞內。男子以手指侵入女童下體；女童嚇得不敢抵抗，直到男子逞慾離去後，才慌張告訴家長。

沒想到8月29日下午3點多，也有名小女童被歹徒以相同手法拉進漂漂河山洞內指侵，被害女童反抗張口咬嫌犯手腕，嫌犯始鬆手逃離。警方獲報後，根據歹徒使用的悠遊卡，查出是今年甫從高中畢業的潘男。

警方前往潘男新北淡水住處逮人，偵訊後，依妨害性自主罪嫌將嫌犯移送北檢偵辦，檢方訊後聲押，台北地院認為，潘在公共場所隨機犯案，有再犯之虞，8月30日裁准收押。

涉嫌猥褻2女童的潘男，從小學鋼琴，還曾拿下鋼琴比賽第二名，國中、高中均念音樂班，今年更報考5所國立大學音樂系備取，他坦承因為喜歡小朋友，所以才忍不住對可愛女童下手，檢警研判潘嫌有孌童癖傾向。

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(中時 )