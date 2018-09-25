台銀基隆分行警 阻女子落入愛情騙局

2018年09月25日 10:56 中時 謝明俊

詐騙集團冒用網路美軍照片曚騙田女。〔警方提供〕

騙徒要田女匯款至土耳其。〔警方提供〕

家住基隆的田姓年輕女子，月前在ＩＧ上結識一名自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊的軍官後，雙方展開遠距交往，對方待田女入殼後，便要田女幫忙匯錢以便買機票，田女信以為真，跑到台銀基隆分行匯款，被行員及保七總隊駐分行員警聯手，及時阻止田女上當。

20多歲單身的田女，月前在社群軟體IG上結識一名自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊軍官，對方還盜用網路軍官照片，讓田女誤以為真交到美軍男友，經對方不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得田女信任。

日前，對方向田女騙稱厭倦了軍旅生涯，只要出完這趟在中東的機密任務後，就可申請退休回美國，但因銀行戶頭臨時出問題，所以希望田女先借２５００元美金給對方買機票，回美後再還給田女，並且還會來台灣和田女會面。

詐騙集團一邊假裝美國軍官，一邊假扮辦理退伍的軍事機構，分飾兩角來對田女洗腦，田女信以為真，前往台灣銀行基隆分行，臨櫃辦理匯款，因田女不斷低頭滑手機，引起台銀行員游雪弟注意，立即通報保七總隊一大隊派駐台銀的小隊長陳金霸、警員鄭勝輝、姚健弘、鍾德星上前關心瞭解。

田女在對方不斷洗腦下，深信只要匯款到土耳其，就可幫助美軍官完成任務，並返回美國退伍，軍官並會來台與她相會，所以一直堅持要完成匯款。

保七員警與台銀行員經過一個多小時不斷勸說，向田女指出其中不合理處，例如：這名美國軍官人在「敘利亞」，卻要匯到「土耳其」，根本不合理，這是很典型的「維和部隊軍官」詐騙手法，最後才勸回田女明白這是一場假軍官網路交友詐騙。警方也將相關資料送交轄區基隆市警信六路派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

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(中時 )