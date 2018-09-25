萬華凌晨爆青少年集體械鬥 疑似對空鳴3槍

2018年09月25日 11:02 中時 謝明俊

萬華區和平西路３段，２５日凌晨２點多發生青少年集體械鬥。(警方提供)

北市萬華區和平西路３段，２５日凌晨２點多發生青少年集體械鬥，警方趕往現場，青少年已鳥獸散，警方事後查訪，現場排班計程車司機疑似聽到有人持槍對空鳴槍３發，但聲音較小，警方派員在現場搜尋未找到彈殼，懷疑是道具槍，正循線追查開槍者及鬥毆青少年身分中。

２５日凌晨２時４６分左右，一群１、２０名青少年聚集在北市萬華區和平西路３段、梧州街口，準備打群架，民眾見狀打１１０電話報案，轄區萬華分局警方啟動快打機制趕往現場，青少年業已鳥獸散。

警方事後調閱路口監視器發現，這群青少年是從梧州街與西園路一段２１２巷進入，要到一家美容店找尋仇對象，但未發現後離開現場。

警方查訪目擊計程車司機指出，在和平西路３段現場，先前有人在一部懸掛臨時牌的賓士車內，對空鳴槍３次，槍聲很小，開完隨即逃逸，警方經在現場搜尋，並未找到任何彈殼，不排除嫌犯是持道具槍犯案。

在案發前，萬華分局員警曾在環河南路上排崗臨檢，發現有一批１０餘部汽車一起同行，車上載的都是青少年，警方全部登錄，因未發現犯罪事跡，所以放行，警方經過比對，這批車輛就是與後來聚集和平西路械鬥事件有關，警方正根據資料全面清查，追出開槍者及集體尋仇青少年身分。

(中時 )