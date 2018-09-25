「47KG肌肉量」被酸爆！KIMIKO認了：元兇在此

KIMIKO近日因分享自己的肌肉量47KG引發爭議。(圖/翻攝自臉書)

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中時電子報
KIMIKO發文澄清「這台量出來就是這樣」。(圖/翻攝自臉書)

以身材火辣著稱的舞蹈老師KIMIKO日前在臉書粉絲頁分享自己的體組成數據，其中肌肉量47.1KG引發爭議，連館長都諷刺「這樣的肌肉量屌打全球健美選手」。KIMIKO昨(24日)晚又在粉專發文招認「元兇在此，看完笑笑就好」，她po出「In Body」數據顯示，儀器量出來確實肌肉量就是47.1KG，並說「這台量出來就是這樣，不用再問了，對~它還少了骨骼肌的數據」，坦承應該是儀器出問題。

KIMIKO承認，出問題通常是人為造成的，量測時間和量測方式都可能造成數據顯示的落差，不過一張照片能夠讓大家都開始正視、討論 體組成的重要性，老實說她覺得就算被誤解、有點小小委屈，但很值得。

KIMIKO澄清，因為喜歡一次只說好一件事，她FB排序本來是：

1.先po美照，等待大家對數據提出疑問。

2.再上傳截圖，和大家討論圖中這台機器的標示單位、翻譯名詞，可能會造成什麼疑問。

3.上傳她的In body分析表。

4.開直播分享我的居家量測設備和紀錄重點

但沒想到很多人還沒看完第一項的留言串就激動了，KIMIKO還自嘲「世說3千多則留言的確是也很難看到，畢竟之前這話題我講到口水流乾了，都沒有太多人理會，希望大家不要再只注意體重數字了…這件事情就不再回應囉」。

看完KIMIKO的解釋，還是有網友酸「這台應該是故障了，算起來你骨頭才0.2公斤」、「老師肌肉量80%還能有這個胸部，就肯定是假的了吧？！」、「這是一個一個白癡騙一群白癡的世界」、「還是換台機器吧你」；也有不少網友留言聲援「老師加油，我持續支持妳」。

(中時電子報)

文章來源：KIMIKO粉專

肌肉量遭網質疑嗆「一拳打爆讓妳死」

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