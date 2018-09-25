新北》與侯友宜合拍宣傳照 東北角里長聯手反深澳

2018年09月25日 10:46 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜25日與東北角地區里長參選人拍攝宣傳照，許多瑞芳、貢寮等東北角地區里長拍照時，不忘向侯友宜拜託幫他們反對深澳燃煤電廠，否則美麗家園將毀於一旦；侯友宜說，深澳燃煤電廠是重大民生議題，反對深澳燃煤電廠民調不斷攀升，從五成六到環團報告出來後變七成七，希望蘇貞昌老縣長這次要站出來「違反黨意」，站在民意這一邊。

瑞芳龍山里長陳志強日前遭民進黨新北市長參選人蘇貞昌拍打一事，侯友宜說，大家是針對民生議題表示態度，他覺得都是過程，老縣長應該要傾聽里長聲音，里長在乎的就是，深澳燃煤電廠不能蓋 ，希望老縣長能夠聽進去。

侯友宜說，陳里長不是在乎道歉，他在乎的是深澳燃煤電廠到底蓋不蓋 ，要老縣長表態，陳里長是反對的，是代表基層民眾聲音，今天有這麼多貢寮和瑞芳里長來拍照，也一起表示他們反對深澳電廠的態度，陳里長不過是代表這些聲音站出來，希望老縣長、執政黨要聽見。

至於蘇貞昌提到正常人都會不開心，侯友宜說，陳里長反對蓋深澳燃煤電廠的方式跟老縣長想法大概不太一樣，因為老縣長從頭到尾講「安全無污染的煤」，這跟中央站站在一起，也不敢站出來反對，因為黨意已經凌駕民意，讓他內心衝突上跟民意背道而馳，在面對上，他可能有他困難的地方吧，他覺得老縣長這次要站出來違反黨意，站在民意這一邊。

(中時 )