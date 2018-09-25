新北》與侯友宜合拍宣傳照 東北角里長聯手反深澳

國民黨新北市長參選人侯友宜25日與東北角地區里長參選人拍攝宣傳照，並重申反深澳燃煤電廠決心。（葉德正攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜25日與東北角地區里長參選人拍攝宣傳照，許多瑞芳、貢寮等東北角地區里長拍照時，不忘向侯友宜拜託幫他們反對深澳燃煤電廠，否則美麗家園將毀於一旦；侯友宜說，深澳燃煤電廠是重大民生議題，反對深澳燃煤電廠民調不斷攀升，從五成六到環團報告出來後變七成七，希望蘇貞昌老縣長這次要站出來「違反黨意」，站在民意這一邊。

瑞芳龍山里長陳志強日前遭民進黨新北市長參選人蘇貞昌拍打一事，侯友宜說，大家是針對民生議題表示態度，他覺得都是過程，老縣長應該要傾聽里長聲音，里長在乎的就是，深澳燃煤電廠不能蓋 ，希望老縣長能夠聽進去。

侯友宜說，陳里長不是在乎道歉，他在乎的是深澳燃煤電廠到底蓋不蓋 ，要老縣長表態，陳里長是反對的，是代表基層民眾聲音，今天有這麼多貢寮和瑞芳里長來拍照，也一起表示他們反對深澳電廠的態度，陳里長不過是代表這些聲音站出來，希望老縣長、執政黨要聽見。

至於蘇貞昌提到正常人都會不開心，侯友宜說，陳里長反對蓋深澳燃煤電廠的方式跟老縣長想法大概不太一樣，因為老縣長從頭到尾講「安全無污染的煤」，這跟中央站站在一起，也不敢站出來反對，因為黨意已經凌駕民意，讓他內心衝突上跟民意背道而馳，在面對上，他可能有他困難的地方吧，他覺得老縣長這次要站出來違反黨意，站在民意這一邊。

(中時 )

高雄》火力專攻兩大族群！他稱韓… 可強制備詢了！「吳音寧條款」北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。