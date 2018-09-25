可強制備詢了！「吳音寧條款」北市議正式通過

2018年09月25日 10:48 中時 張潼

北農總經理吳音寧上一會期未進入議會備詢，議員要求市府修改《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，明定未來市府投資委託經營管理的董事長或總經理應赴議會備詢。市長柯文哲今早主持市政會議，拍板通過該自治條例修正案，「吳音寧條款」正式通過。

自前任總經理韓國瑜開始，就打開北市議員要求北農總經理到議會大會備詢的慣例，吳音寧上任之初也比照辦理，但上個會期她援引《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第9條，「市政府資本額超過50％以上之投資事業，其總經理應列席市議會備詢；董事長經市議會之邀請亦應列席備詢。市政府資本額未超過50％之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」

而北市府在北農持股僅約22％，吳音寧因此主張，市府在公司的股權代表為董事長陳景峻，她作為總經理不需進入議會備詢。

因吳音寧不進入議會備詢，引發議員抨擊，柯文哲也數度表示不贊同，甚至還請出農委會「溝通」但都未果。議會會期結束後，北市府也立刻修訂該自治條例。

根據新修正的辦法，第9條條文主要增訂「市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應於契約載明『經市議會邀請列席者， 應列席報告並備詢及其違約罰則』，以督促其總經理 或董事長列席市議會報告及備詢。」換言之，因為市府提供場地給北農，吳音寧條款通過後，吳將必須得到議會備詢。市府表示，市政會議今通過後，將函請市議會審議。

吳音寧日前受訪時則表示，她一直以來遵循法規體制辦理，現在態度還是一樣，若修法後會依循規範辦理。

(中時 )