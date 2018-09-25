秘密花園睽違14年 12月帶新專輯再來台

秘密花園將在2018年底推出最新專輯。（東風衛視）

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中時
潘鈺楨

挪威國寶級天團秘密花園Secret Garden睽違14年，終於要在12月16日再度來台，在台北國際會議中心演出，將帶領來自10多位挪威與愛爾蘭琴藝精湛的樂手及歌手，為觀眾們演奏他們的歷年暢銷金曲，包括全球最受歡迎歌曲《You Raise Me Up你鼓舞了我》、常常在韓劇配樂中出現的《Nocturne夜曲》和《Song from Secret Garden秘密花園之歌》等膾炙人口的曲目！

秘密花園是由小提琴手芙露娜·雪莉與鍵盤手羅爾夫·勒夫蘭兩位音樂家共同組成，1995年以《Nocturne夜曲》贏得歐洲歌唱大賽冠軍。秘密花園的首張專輯《Songs From A Secret Garden》獲得了空前的成功，甚至在美國一躍登上了Biilbod新音樂排行榜，進榜長達一年之久。

他們最著名的歌曲莫過於《You Raise Me Up你鼓舞了我》II Divo美聲男伶 . Westiife西城男孩、Russell Watson等藝人在內的500個演唱版本，這首感人抒情曲在2004年藉由跨界歌手Josh Groban喬許葛洛班在美式足球超級盃的獻唱，感動全球超過九億觀眾。

小提琴手芙露娜·雪莉曾經在2015年2月在都柏林的住處附近遛狗回來時，不慎摔傷了她的雙臂，在她摔倒的一瞬間，曾以為自己永遠再也不能拉小提琴了，但是靠著堅強的意志力與持續的復健，讓她一年後重拾琴弓，在祕密花園20週年巡迴演奏會上重新站在舞台上演出。她回憶道：「在我被送上救護車時，一位醫護人員對我說：『你是得到歐洲歌唱大賽冠軍的芙露娜！我好喜歡你拉的曲子！』真是在意想不到的地方遇到粉絲！粉絲們的支持也成為我重返舞台的動力。」

創作靈感源源不絕的秘密花園，即將在2018年底推出他們最新的創作專輯，這幾個月來馬不停蹄的在挪威，愛爾蘭，英國等地進行專輯錄製。而他們的亞洲巡迴也同樣在年底起跑，芙露娜和羅爾夫也表示非常期待這次的亞洲巡迴，他們告訴負責安排行程的巡演經理，既然來了亞洲，無論如何一定要安排台北這一站，特別想念睽違了14年的台灣，要將最新的作品帶來給台灣的觀眾朋友。

《挪威國寶級天團Secret_Garden秘密花園世界巡演-台北站》門票將在9/25中午正式開賣

<演出資訊>

時間：2018年12月16日(日)19:30

地點：台北國際會議中心

票價：3200/2800/2200/1800/1500/1200/800

售票系統：年代售票系統www.ticket.com.tw

主辦單位：媒體棧國際行銷事業股份有限公司

(中時 )

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