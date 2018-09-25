父嗆子「有種開槍！」 遭兒轟2槍子彈貫穿陰囊身亡

台南今天凌晨發生槍擊事件，黃姓父子兩人酒後起口角衝突，黃子持改造手槍欲示威，卻突然擊發，黃父身中2槍，送佳里奇美醫院急救無效身亡。（翻攝照片）

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警方上午到現場採證鑑識。(莊曜聰攝)

台南七股今天凌晨發生一起槍擊案件，一對父子疑似酒後起衝突，雙方在廟前廣場互嗆，兒子拿出預藏的改造槍支示威，這時槍支突然擊發，子彈射入父親腹部，當場倒地不起，目擊民眾聯絡救護人員送醫，但仍傷重不治；開槍的兒子逃竄數小時後，清晨在友人陪同下向警方投案，後續案情正由警方調查釐清。

佳里警方調查，45歲的黃姓男子身中2槍，子彈從下腹部進入，其中一發貫穿陰囊，彈頭掉在地上，另外一顆彈頭疑似卡在身上，還要解剖釐清。

開槍的19歲黃嫌，中秋夜與友人在七股永吉里吉安宮廟前廣場烤肉，25日凌晨黃父酒後在友人陪同下，前往找尋黃嫌，黃父帶著酒氣，下車後就一直責罵黃嫌，雙方起了口角衝突，黃嫌不堪辱罵，到機車置物箱取出改造手槍示威，黃父則指著自己腦門，對黃嫌嗆「有種你開啊！」並趨前要甩黃嫌巴掌。

這時黃嫌退後閃躲，卻失去重心，手指誤觸板機，槍支擊發，子彈當場打中黃父，當場倒地不起，黃嫌嚇得騎機車就跑，目擊民眾報案，消防人員到場時已OHCA，送醫後傷重不治。

黃嫌逃竄一夜，家人也頻傳訊息找他，他自知鑄下大錯，清晨在友人陪同下向警方投案，並帶警方找出丟棄在路邊的槍支，黃嫌供稱，父母已經離異，他之前都在彰化工作，才回到家鄉20幾天，都與母親同住，父親一喝酒就會打罵，雙方感情不好，但只是想嚇唬一下，沒想到竟然誤殺父親。

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(中時 )

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