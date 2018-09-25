跟死神搶命！ 嘉市消防局拍微電影教民自救

2018年09月25日 10:57 中時 呂妍庭

嘉義市消防局拍攝《圓與緣》微電影，張姓民眾感謝太太的陪伴和照顧，兩人深情擁抱。（呂妍庭翻攝）

嘉義市消防局7月底緊急將一名到院前心肺功能已停止的張姓民眾送醫急救，日前張姓民眾康復出院，蘭潭分隊緊急救護教官潘續文經取得民眾及其家人同意受訪後，製作一部《圓與緣》微電影，藉此宣傳相關急救知識，因手法頗為專業，看過的人都說有感。

蘭潭分隊在粉絲專頁發布微電影，內容除重現分隊在7月25日執行OHCA救護狀況，也藉由訪問過程，讓外界了解鬼門關前走一遭民眾的心境，據張姓民眾形容，他連如何失去意識都沒印象，更不用說之後的急救過程，強調不只他對消防員很感謝，太太也滿是感激，「如果不是你們，她就沒有我了」，還說CPR很重要，他和家人一定要學會。

嘉市消防局表示，透過這部微電影，除提供急救必要常識，也呼籲民眾如遇意外發生，應盡量保持冷靜趕緊報案，電話那頭的消防派遣員會在線上辨識，並指導旁觀者實施CPR心肺復，甚至請現場民眾拿取距離最近的AED實施搶救，直到救護車到達。

市府消防局自從推行線上派遣員指導CPR後，簡稱DA-CP後，旁觀者CPR比例明顯上升，此舉也反應在OHCA存活率上，如果民眾想學急救術，可報名全民小學堂，只要滿5人即可開班。

(中時 )