台南》國民黨台南市黨部、新營區黨部 2度法拍仍流標

2018年09月25日 10:58 中時 洪榮志

國民黨積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部，4日首度法拍流標後，25日減價1成第2度拍賣時，仍乏人問津流標，將擇期舉行第3拍。

國民黨台南市黨部主委謝龍介強調，不當產黨委員會以違憲違法手段扣押國民黨財產，目前正在訴訟中，因此8月底即已呼籲各界不要投標。此種有紛爭的標的物，一般投資客或生意人都不會想淌混水惹麻煩，黨部也會繼續密切注意後續拍賣，希望黨產會趕快解凍國民黨黨產，讓黨工領到退休金、資遣費。

台南地院民事執行處本月4日上午10點30分第1次拍賣開標時，創下黨產法拍新紀錄的中西區孔廟段國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元，以及新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元等2標均無人投標，債權人也沒有到場聲明承受而流標。

今天上午依第1拍底價減價1成進行第2拍時，台南市黨部房地部分2拍底價總計1億1851萬2000元，新營區黨部房地部分為1億2766萬5000元，仍無人投標導致流標。

台南地院行政庭長蔡雅惠指出，依正常拍賣程序，如果第3拍仍未拍定，法院將公告應買（即得於公告後3個月內依拍賣底價及條件應買）；期限內無人應買前，債權人得聲請法院另行估價或減價拍賣（即所謂特拍）。一旦無人應買或特拍結果仍未拍定，則視為撤回不動產執行。

鑑於8月14日前總統馬英九才在台南市黨部揭幕全台首座慰安婦銅像，導致此項法拍格外引發各界關注。不過，台南地院也表示，慰安婦銅像及背景看板是在查封後才設置，並非此件執行標的物，加上設置處原為停車空間，屬第三人承嶸企業社承租範圍內，依拍賣公告，此部分土地並不在拍定後的點交範圍內；縱使拍定，民執處也無法點交給買受人。至於承租業者則指出，他們只是生意人，不便多說。

(中時 )