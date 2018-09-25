高雄》民進黨抹黑招式將更猛烈？韓國瑜：沒關係 一陽破九陰

2018年09月25日 10:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市選戰呈現緊繃態勢，民進黨高雄市長候選人陳其邁和國民黨的後選人韓國瑜已殺到五五波局面。而民進黨內操盤人士更直言陳其邁不能再冷著選，要主動出擊，也可看到現在民進黨開始針對韓國瑜提出的設立賭場和中英文學習強烈抨擊。對於民進黨的行動，韓國瑜表示沒關係，一陽破九陰！

韓國瑜在今早接受媒體採訪，當媒體詢問到民進黨近來猛攻他提出的設立賭場，和消滅母語的攻勢有何看法時，韓先表示現在高雄市民絕大多數都希望改變現狀，一旦改變現狀變成主流思想，就在也不能以傳統藍綠思維來看這場選戰，因此，高雄市的選戰當然會變成五五波。

韓國瑜再接著表示，民進黨在選戰末期，攻擊力道將會越來越強。現在民進黨已經有九個立委要開聯合記者會，針對在高雄開賭場和消滅母語的議題上攻擊他，以顯現他是一個十惡不赦之徒。對於民進黨的舉動，韓國瑜不感到意外，因為民進黨不抹黑就不會選舉了。

韓國瑜反擊，他什麼時候說要消滅母語了？他的意思是未來如果他當高雄市長，高雄要走向國際化，下一代的孩子一定要中英俱佳，所以學校要學中英文，母語在家裡學，不管孩子會越南語或是原住民民語，或是客家話和閩南語，經過鑑定之後，就會發獎金給孩子。鼓勵孩子在家裡學母語，在學校學中英文。他什麼時候說要消滅母語？

而關於設立賭場議題，韓國瑜回應，旗津開觀光賭場，他沒有大聲疾呼，他只強調旗津要成免稅區，一但全區免稅後，旗津居民跟高雄市議會會面臨到旗津要不要設立賭場的問題，這是一個開放性的問題，但是民進黨卻有九個立委跳出來抹黑他設立賭場和消滅母語。

所以民進黨真的很可憐，手上有這麼多資源，但只要遇到選舉，永遠只有用兩招，沒有第三招。右拳打意識形態和政黨對抗、犯政治化，左拳就是抹黑造謠。民進黨已經完全執政，不應是用抹黑來選舉，而是應該要讓人民過好日子來選舉，爭取選票。

但為什麼民進黨不這麼做？因為在過去，民進黨用抹黑手法嚐過太多甜頭了，享受過太多的政治利益，所以民進黨樂此不疲，慣用這種抹黑伎倆。未來民進黨還會有更多抹黑招式，沒關係，「一陽破九陰」，他韓國瑜一個陽氣破你民進黨九個陰氣！他提醒民進黨高雄已經厭倦這種抹黑選舉，要回歸讓人民過好日子的政見才是人民所樂見的。

(中時電子報)