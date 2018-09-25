江明學上節目講話「跳針」　白冰冰痛心：原來是這樣！

江明學之前上白冰冰主持的《冰冰Show》。（中視、粘耿豪攝）

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57歲的歌手江明學25日凌晨持安毒被捕，今年7月白冰冰曾邀他上《冰冰Show》，他騎單車參加錄影途中自摔，縫了上百針，事後復原也上節目團聚。白冰冰今聽聞此事後震驚又痛心，白冰冰表示，如今發現，原來當時他騎車自己跌倒是有機可循，應該是他自己恍神，後來上節目講話也有些跳針，「原來是這樣（指吸毒）！老實講，這辜負了大家對他的愛心」。

白冰冰表示，演藝圈環境已經夠嚴峻，大家都沒什麼機會，當每次一有狀況發生，這些藝人都會說「請社會大眾再給我一次機會」，但藝人理當作好的榜樣、「應該是我們要給社會更多機會，沒有什麼可以自暴自棄的理由，他一個人辛苦，我也一個人啊！我很痛心、生氣，聽到消息手都涼了。如果是在中國大陸或菲律賓碰毒，罪可重了」。

白冰冰回憶，當時他摔成那樣時，自己曾關心問他是否需要幫忙，還打算請助理每天送雞湯、食物過去，就怕他一個人無法照顧自己，他說有朋友照顧。後來他復員上節目，狀況還好，只是講話有些跳針，她當時以為是有些人久沒有工作，可能有些憂鬱症傾向所致。

白冰冰無奈地說，前陣子江俊翰也爆發吸毒事件，當時她傻眼，因為《冰冰Show》也才剛邀他上節目，「節目已經錄好，那到底要不要播？藝人不僅要為自己想，也要為別人想，一般民眾對這種事是不會同情的！我也不會幫任何犯這種錯的藝人說情請社會大眾給他們機會，因為老天爺給的機會都是公平的，在這個嚴峻刻苦的社會時代，男子漢更應該挺起胸膛」。

江明學7月時騎單車在新北市發生車禍，造成臉部嚴重挫傷、鼻樑斷裂，縫了約100針，右手手指也必須以鋼釘固定。他一開始稱自己是被追撞，但根據監視器畫面還原事發現場，應是他的手提袋不慎捲進前車輪，是自摔並非他自稱的「遭後車撞飛。

(中時 )

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