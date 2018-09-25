僑外生未來可入籍 陳博志：學校從賣文憑變賣身分證

2018年09月25日 11:35 中時 林志成

台灣「學用落差」問題嚴重，政府擬設法招收更多僑外生，畢業後留在台灣工作幾年後入籍我國。對此，總統府資政陳博志今天認為這項政策很有問題，不但無法補足台灣產業界所需的人力，還可能造成一些辦不好的學校，「從原本的賣文憑變成賣身分證」。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「是教育沒有培養出人才，還是企業沒有善用人才」座談會，基金會董事長黃昆輝表示，台灣產業界對人力「供需失調」與「學用落差」抱怨已久，而研究者認為主要是因為欠缺「人力規畫」與「產學合作」所致，不過教育界對產業界也有不少怨言，問題到底出在哪裡，值得探討。

為了解決產業人力不足問題，政府擬設法招收更多新南向國家的僑外生，大專僑外生畢業後留台工作5年、高中職僑外生留台工作7年，可望開放入籍我國。

陳博志說，產業界需要的人才，國內教育界無法提供，才有需要從國外引進。譬如台灣缺乏軟體人才或打鐵匠，政府才有必要從國外引進來補足，但這項招收僑外生的政策，完全沒有看到產業需求，很有問題。

「未考慮產業需要所引進的人才，搞不好是來搶工作而已。」陳博志說，國內學校培養出來的台灣人才不為企業所用，他們改而培養僑外生就可以扭轉嗎？他認為，這項招收僑外生的政策，可能讓一些辦學不好的學校繼續生存下去，「但從原來的賣文憑改為賣身分證」。

資深媒體人盧世祥說，他看到許多一輩子未當過記者的老師，卻在新聞學院教學，他們其實是很不夠資格的，類似狀況，學校教育應該改進。此外，他有一個學生應徵上《路透社》的工作，在就職前，社方要他先到新加坡職前訓練3個月，國內產業界應該學習。

高苑科技大學前校長曾燦燈說，這幾年國內大學「吃喝玩樂」科系大幅擴張，譬如中部一所科大，餐飲、觀光科系學生就高達7000人，但學生素質卻不好，怎麼可能教成人才？他們不要混日子就很好了。

(中時 )