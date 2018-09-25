傅崐萁發監花蓮監獄 簽署「不公開編號」

傅崐萁步入地檢署完成報到手續，發監花蓮監獄服刑。（許家寧攝）

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傅崑萁入監服刑，行李有棉被、衣物、涼蓆及書籍等生活物品。（許家寧攝）
傅崐萁搭乘警備車至花蓮監獄收監服刑。（許家寧攝）
傅崐萁分發至獄內2樓收容新收受刑人的「義舍」。（許家寧攝）
傅崐萁關進約2坪大的兩人牢房，獄方強調有床不用打地舖，圖為孝舍牢房。（許家寧攝）
花監表示，完成報到後，將依規定先核定身份，交付完個人物品後，接著進行身體各部位及健康檢查。（許家寧攝）

前花蓮縣長傅崐萁涉合機炒股案，判刑8個月定讞，隨即遭到解職，今早上午10點25分他與妻子徐榛蔚前往花蓮地檢署完成報到手續，傅崐萁行李只有衣物、棉被及佛經共三箱，執行檢察官完成訊問後，隨後搭上囚車發監至花蓮監獄服刑。

傅崐萁搭著地檢署警備車進入監獄進行報到，依規定先核定身份，傅崐萁簽署不同意公開個人獄中編號，交付完個人物品後，接著進行身體各部位及健康檢查，獄方強調「沒有差別待遇」，入監後傅崐萁將分發至位於獄內2樓收容新收受刑人的「義舍」，關進約2坪大的兩人牢房。

祕書王恩先說，花監去年起配合法務部推動「一人一床」政策，希望受刑人「人人有床睡」，並比照外國採用單人上下鋪鋁床，床鋪長190公分、寬80公分，目前收容1761人中，已經完成1190個床位，環境大幅改善，受刑人多半不用打地鋪睡覺。

獄方指出，會安排一位年紀與傅刑期差不多的收容人同住，由於傅崐萁長期茹素，監所內也有提供素食，入監後教化科將進行為期1個月的考核，包括調查專長，並視考核情形，下月將決定傅要分配工廠作業或是做搬運、清潔等雜役等工作。

花監表示，監獄大致生活樣貌，受刑人一早6點50分就要起床，7點半開始早餐，8點半點名完畢，之後有集體教誨、專書研讀課程，每天有午休以及上下午各10分鐘自由活動時間，下午5時開始晚餐、6時點名過後，可以在房內活動與自習，9點準時就寢。

(中時 )

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