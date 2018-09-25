文化快遞》透明象限 2018 TAV藝術採集計畫

2018年09月25日 11:35 中時電子報 韓慶玲

圖／台北國際藝術村

圖／台北國際藝術村

圖／台北國際藝術村

圖／台北國際藝術村

圖／台北國際藝術村

在十字路口徘徊，漸漸隱形的身體，不屬於這裡，也不屬於那裡。

這裡匯集各種文化與風味，華麗的外表看起來有些失真，燦爛的陽光照射下發現失真後的真實，忽遠忽近、忽明忽滅，反差強烈，閃爍著霓虹的光芒，吸引你我靠近，當你身處此地，望向周遭，看似熟悉卻又陌生；看似靠近卻很遙遠；看似喧囂卻也孤寂，你會感覺街頭的來往行人，不論身分、性別、目的，外表都有著泡泡薄膜，雖然交談卻稱不上交集，彼此穿梭在這個「透明區塊」，保護自己也保護別人。

台北國際藝術村（Taipei Artist Village，簡稱TAV），座落中央行政特區隱身於核心「透明區塊」的一隅，像顆泡泡暫留於此，四個象限分別可延伸至臺北車站、條通街區、華山草原和政府機關。泡泡表層有著虹彩變化的虛幻卻透明可視；內層有著若即若離的惆悵卻容易忽視。王德瑜與王榆鈞合作作品《九十五號的午後》，使用王德瑜慣用的充氣作品呈現，轉化空間原有的功能性，打造一個透明的櫥窗，櫥窗外包覆作品如同一層無形的膜，來往的路人期待裡面的驚喜卻也只是日常。王榆鈞將聲音創作擺放在充氣作品中，並選擇快閃兩天現身其中，將日常中帶有隱私與祕密，習慣與重複的展示出來，並期待在何謂展示與被展示的提問中，促成關於人與人互動的思考。

當身處透明象限，慢慢疲憊的步伐，該向左走，還是向右

「臺北車站」為臺北首要的公共運輸樞紐。週末的臺北車站總是擠滿享受難得假期的東南亞移民（工），交談分享著日常。藝術家余政達呈現錄像作品《附身「聲」者：梁美蘭與艾蜜莉蘇》是他與兩位菲籍臺灣媳婦的談話紀錄，運用中文、臺語、英語3種語言與兩位新住民交談，各自以不「標準」的語言、腔調，遊走在辭不達意的語言縫隙中，企圖解放原本存在於彼此語言上的無形框架，與經驗異地文化差異的悲情意象。

「條通街區」源自於日據時代，存在著世俗的有色眼光，酒店（吧）、小姐、夜生活等名詞加上形容詞的賦予，帶給大眾無限曖昧的想像。由李勇達與許家禎首次合體創作的《讓我讀你》，以「讓我讀你」作為此空間主題，也是我們對世界、對彼此、對自己說的一句最簡單的話。透過文學、行為兩種手法，採集透明象限中他人的精神碎片及其生命經驗，找尋埋藏肉身中渴望的自由，藝術家透過主動與被動的兩種方式，讀你們，也讀自己。《非關身體報告書》透過藝術家林祐聖所擅長的繪畫風格寫實描繪女性裸體並加註文字，微觀層面上，展示了來自創作者、社會、受訪者自身的標籤；在宏觀層面上，讓創作者、受訪者、觀賞者重新審視標籤的生成與作用，進而察覺到標籤與被標籤者本質之間的落差。2016年曾於台北國際藝術村短暫駐村的鍾承旭，選擇以《遠端速寫》作為在異地記錄這個地域的方法。以動畫作為速寫的媒材，並與聲音藝術家邱俊霖合作，利用聲音地景取樣拼貼出當地現實的氛圍，放大顯示台北國際藝術村與周遭環境的曖昧關係。看著清晨的陽光灑在天橋上，倪瑞宏描繪一位酒店女服務員的工作場景，燙著金邊的名牌、濃密捲翹的假睫毛，香艷刺激的曖昧假想，卻無法留下任何一張照片，藝術家只能透過速寫畫出《女服務員圖》，畫出緊閉門後的世界。

愛情總是迷人卻又煩人，販售曖昧的「條通街區」卻可以讓人短暫地擁有愛情。藝術家張藝製作3首MV來表示愛情的不同面向，並使用卡拉OK機呈現，希望觀眾能透過投錢點歌的方式來與他互動。他用自身的演出來創造對各種愛情的投射想像，也希望觀者能從中找到共鳴，在愛情裡大家都是主角。另外，空間布置與藝術家徐靖軒合作，展間裡的大型裝置藝術是一片愛情的海洋。《大正浪漫街道》為新銳藝術團隊SUPER ADD之作，作品由條通的招牌展開探索，五花八門的招牌，隨處可見混雜著中、英、日文3國語言的文字，藉由霓虹燈裝置再現街景，加上無形的幻想，帶領觀者體驗受浪漫主義影響後的日式風情。黃韶瑩作品《日常物件場景區域性感知經驗》透過觀察日常的周圍環境，蒐集這些日常的瑣碎經驗片段和局部場景，以不同的角度探索這裡的物件，試著佇立在物件的位置上，重新看待人的日常與生活。即將開業的選物店成為丁柏晏創作的來源，選物店前身為一家老水電行，這樣的新舊交雜、世代交替在市民大道以北的街區特別明顯，在這個空間的功能的交替點上，藝術家以結合動畫及複合媒材作品《照順水電行》來記錄這個交替時刻。

「台北國際藝術村」作為國內外藝術家進駐的基地，提供創作與生活的空間及文化交流的平臺。藝術家進駐在神祕兮兮的藝術村裡，除了透過漫談、聯展或不定期的開放工作室可以一探他們的創作生活外，其餘日常風景旁人難以窺視。《遛草計畫》是以現成物組裝的草系機器人，作為城市探索的方法。作品以打掃機器人、蔥筆（原子筆）及監視器改裝，探索範圍以台北國際藝術村作為中心向外拓展，試圖以偽綠化城市的打掃裝置，嘗試潛入在這區域中我們經常路過，卻不曾踏入的神祕領域。

從時空交替抽離，緩緩移動的視線，未完，待續

藝術之於日常，並非首要卻也需要，當現實出現神祕難解的習題時，我們試圖透過當代藝術的語言去梳理、去靠近。《透明象限─2018 TAV藝術採集計畫》以「藝術進駐」的核心出發，透過藝術家實際踏查，採集存在於台北國際藝術村及其周邊象限的專屬日常，利用藝術語言間接書寫、完整紀錄。

透明象限─2018 TAV 藝術採集計畫

時間│9/29～11/4，週二至週日11:00～21:00

地點│台北國際藝術村（臺北市中正區北平東路7號）

票價│免費

電話│02-3393-7377

(中時電子報)