分享臉書廣告按讚賺大錢？壹諾廣告騙1.5億 3人被訴

分享臉書廣告按讚賺大錢？壹諾廣告騙1.5億 3人被訴。

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「壹諾廣告行銷」公司涉嫌佯稱與知名上市櫃集團合作，以點擊臉書廣告、分享按贊可賺大錢為誘餌，對外招攬會員，從事「老鼠會」等多層次傳銷吸金，1年內詐騙至少1.5億，共有7000多會員受害。台北地檢署今依詐欺、多層次傳銷管理辦法起訴負責人郭俊祥、倪若溦、幹部王達祥及壹諾公司。

檢方調查，成立於2014年6月的壹諾公司，對外招攬會員，佯稱公司與知名上市櫃集團合作，開發「讚便宜」APP，合作對象包括知名電影艋舺等，並佯稱壹諾與統一超商、OK超商、漢堡王、全聯、85度C等知名企業合作，因這些公司有下壹諾公司廣告，會員只要分享這些企業臉書廣告，並每天按讚至一定額度，即可獲取獎金。

壹諾公司宣稱，加入會員須繳會費2萬9800元，入會後終身有5種動態獎勵，1年可收獲廣告分紅，只要1年即可回本，並賺取約1萬1000元利潤，因此吸收7000多人成為會員。

壹諾公司佯稱，由於公司與多家知名合作企業簽有保密協定，不能對外透露細節。但事實上壹諾並沒有與知名企業合作，只是挖東牆補西牆，將會員會費充作獎金發放。

檢方查出，壹諾公司自2016年開始以此方式吸金，直至2016年12月間即因發不出獎金，會員始知受騙，組成自救會外，並向公平會檢舉，公平會2017年認定壹諾違法從事多層次傳銷，裁罰400萬元，並移送檢調偵辦。檢方估算，壹諾公司發出的獎金金額為1億5000萬元。

檢調偵辦期間，曾發動搜索查扣壹諾公司現金1000多萬元，壹諾負責人之一倪若溦就向檢調自首，緊接著創辦人郭俊祥也認罪，僅幹部王達祥否認犯行，檢方訊後將3人限制住居，並於 今天偵結起訴。

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(中時 )

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