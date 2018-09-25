總統：要把台灣打造成亞洲新創資本匯聚中心

2018年09月25日 11:33 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今出席「世界臺灣商會聯合總會第24屆年會開幕典禮」，大會開始唱國歌，總統也開口唱；總統表示，未來，會把台灣打造成一個「亞洲新創資本匯聚中心」。台商絕對是這個過程中不可或缺的力量。

總統強調，她看到台商非常熱切的心情，希望台灣能夠更好，也能夠參與台灣在這個階段及下一個階段的發展，並創造出下一個世代的榮景。「台商走向世界，讓台灣的實力」。

總統指出，海外的台商有最敏銳的事業眼光，也有帶領台灣走向世界的膽識跟決心。一直以來，世界各地的台商，打下的不只是商場上的江山，還撐開了台灣的國際空間。從以前到現在，大家是都自掏腰包，出錢出力，為了台灣的民主跟外交，認真 打拚。

總統說，這段時間以來，不論是經濟成長率、失業率、台股指數、以及外銷訂單，所有指標跟趨勢，都顯示台灣的經濟正在往上走。此外，也成功吸引國際大廠來台，引進了國際級的技術跟資金。像是微軟、Google、思科、亞馬遜這種國際級的大企業，都看好台灣的發展跟未來性，選擇加碼投資台灣，或者擴大他們在台灣的計畫。

總統指出，台中的精密機械科技創新園區，也已經有德國西門子、法國達梭、美國洛克威爾、以及日本三菱等世界級廠商進駐合作。這幾天剛揭幕的「林口新創園區」，也是政府精心打造的旗艦級創業聚落。透過租稅的優惠減免，還有國際級的創新 育成孵化器的加入，提供進駐團隊一站式的服務，把鄰近的產業資源都整合起來，讓更多新創的商業模式，可以更快速的建立起來。

總統表示，再加上桃園的亞洲矽谷，新竹的竹科跟工研院，甚至延伸到台北小巨蛋的 國際科技創業基地，整個「新創走廊」正在 形成，未來這股巨大的新創能量，可以吸收更多國際技術跟資金，進駐台灣。

總統說，為了創造一個良好的整體投資環境，不論是在法規面上或政策面上，也都做了很多重要的努力。資金的方面，也透過租稅優惠， 帶動更多的天使投資基金。對於物聯網、 人工智慧、AR/VR這些重點發展的產業，也會積極來加強跟創投的合作。人才的方面，不只要培育創新的人才，也要引進更多優秀的技術人才。未來，會把台灣打造成一個「亞洲新創資本匯聚中心」。各位台商，也絕對是這個過程中不可或缺的力量。

總統指出，產業面的蓬勃發展，其實在台灣的「軟實力」上面，也在不斷的在提升，「台灣設計研究院」，加上「文化內容策進院」，都在逐步地實現中。這兩個機構， 未來會扮演台灣軟實力的雙引擎。

(中時 )