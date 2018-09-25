盜刷、自用傻傻分不清 花旗創新管控信用卡使用

2018年09月25日 11:35 工商 陳碧芬

很多人都有相同的經驗：信用卡莫名其妙出現一筆不認識的消費，或是餐廳作東宴請朋友或客戶臨時刷了一筆大額消費，在正常的銀行系統當中這些都會被偵測為「高風險交易」，為保護卡友，銀行甚至會自動鎖卡。

花旗(台灣)銀行今天表示，領先業界導入「確認交易雙向互動簡訊」服務，客戶名下信用卡出現高風險交易時，銀行將即時發送訊息給客戶，客戶只要簡單輸入號碼回覆簡訊，就能輕鬆降低刷卡風險。

根據聯合信用卡中心統計，2017年信用卡盜刷總金額高達新台幣18.8億元，其中更以「未經持卡人授權之非面對面交易」為大宗，比例高達93.52％，盜刷金額為17.6億元。為遏阻信用卡偽冒風險，目前金融業界的普遍做法，是在系統偵測出高風險交易時，發送簡訊提醒客戶，再由客戶進線銀行電話理財中心鎖卡，抑或確認該消費為本人交易進而解鎖卡片，前後電話聯絡時間需要10至15分鐘。

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，花旗追求創新，和整體服務流程更加便利、有效率，最新推出「確認交易雙向互動簡訊」服務，當花旗客戶名下信用卡出現疑似盜刷的高風險交易，將會經由其留存給銀行的手機號碼即時收到由花旗寄發之確認交易簡訊。消費者可以簡易回覆「1」證實為本人交易，由花旗系統放寬偽冒風險管制，繼續安心進行消費；或回覆「2」控管卡片避免損失，後續花旗將有專人主動致電服務。

此項新服務，能給卡友消費當下，即時收到銀行系統自動發送的簡訊，即時追蹤消費情形，一旦客戶回傳簡訊釐清非本人交易，花旗將於15秒內控管卡片，避免後續盜刷，降低風險。

(工商 )