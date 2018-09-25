新北》綠營親英系新北民調：蘇貞昌及侯友宜差距3.4個百分點

民進親英系的台灣世代智庫今日公布「2018選舉定期民調：新北市」，調查顯示，蘇貞昌支持度和侯友宜支持度的差距3.4個百分點。（葉書宏翻攝）

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民進親英系的台灣世代智庫今日公布「2018選舉定期民調：新北市」，調查顯示，蘇貞昌支持度為40.9%，侯友宜支持度為44.3%，兩人差距3.4個百分點。看好度部分，侯友宜51.2%領先蘇貞昌32.8%。

這次調查針對新北市三環三線、公共托育及長期照護三項政策詢問市民相關意見。49.5%民眾滿意三環三線建設進度，不滿意者佔29.8%。認為蘇貞昌較有能力提升新北市交通建設效率的民眾佔40.0%，認為侯友宜較有能力的民眾佔38.1%。

公共托育方面，58.0%市民認為新北市公托數量不足，21.9%民眾認為足夠。認為蘇貞昌較有能力減輕年輕父母托育負擔的民眾佔36.1%，認為侯友宜較有能力者佔38.2%。長照議題部分，63.3%民眾認為新北市提供的長期照護服務可以增進家中長輩的生活品質，23.6%民眾持相反意見。44.0%市民認為蘇貞昌較有能力提供符合老人需求的長照服務，認為侯友宜較有能力者佔32.9%。

在市長候選人進行電視市政辯論議題，超過8成市民認為候選人應該公開市政辯論80.3%，認為不應該的民眾僅佔13.7%。從交叉分析來看，不論受訪民眾政黨認同為何，認為新北市長候選人「應該」進行電視市政辯論的比例都在6成8以上，與上次調查結果一致。顯示市民對市長候選人應該進行辯論具有高度認同。

這次調查為台灣世代智庫委託執行，訪問於107年9月22日下午及晚間訪問。此次成功訪問1,079位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98%。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡、教育程度及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )

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