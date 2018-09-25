扁爆料：選前中梵可能建交 民進黨選情雪上加霜

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日前梵蒂岡宣布 與中國簽署主教任命協議，中梵建交傳聞不斷；前總統陳水扁的［新勇哥物語］今「爆料」，「選前宣布中梵建交企圖影響選舉結果的可能性很高！」「對民進黨選情將是雪上加霜。」

內文指出，過去蔡總統民調不高，相關評論都會把部分原因歸咎於又少了一個邦交國，政府的說詞也是千篇一律，說些千錯萬錯都是邦交國被中國以天文數字用金錢買走了。「如果台梵邦交不幸生變，還能用不跟對岸進行金錢外交競賽的相同理由嗎？」

阿扁化身的「勇哥」表示，中國長期以來對台外交政策就是「三光」—挖光、堵光、擠光。中國發現買台灣比打台灣便宜。年底大選，中國一定介入，在選前宣布中梵建交企圖影響選舉結果的可能性很高！？

以下全文：

［新勇哥物語］-239 —中國積極介入台灣2018、2020兩次大選，中梵甚至選擇在11月24日選前建交，將對縣市長選情造成如何的影響？

勇哥：消息來源透露，中梵將在年底前完成建交。我希望這不是真的！但是不是如外交部樂觀說的，台梵邦交不會有問題，10月還有台灣訪問團要過去呢！？不要忘了台灣與查德斷交是在蘇貞昌院長擬出訪查國的22小時前。

勇弟：中梵建交的最大障礙，在主教任命問題的岐見一直談不攏。一旦解決，當然就快了！我真的很擔心選前建交，民進黨選情將會雪上加霜！過去蔡總統民調不高，相關評論都會把部分原因歸咎於又少了一個邦交國，政府的說詞也是千篇一律，說些千錯萬錯都是邦交國被中國以天文數字用金錢買走了。如果台梵邦交不幸生變，還能用不跟對岸進行金錢外交競賽的相同理由嗎？

小勇：媒體報導中國專家的分析評論，中國與梵蒂岡簽署劃時代的主教任命臨時協議，中國是贏家。儘管中國打壓宗教，梵蒂岡將對北京任命的主教給予官方認可，在雙方疏遠67年後，創造了有利建交的條件。

中梵9月22日就主教任命簽署臨時協議，解決這項困擾雙方數十年的議題，中國隨後表示希望改善雙方關係。這對台灣將帶來影響。梵蒂岡深具國際影響力，是台灣僅存的17個邦交國中最重要的一個，也是歐洲唯一友邦。這項協議未提及外交關係，但部分人士仍視為不祥預兆。北京很清楚，挖走梵蒂岡，將對「台灣外交帶來重大衝擊」。

勇哥：中國長期以來對台外交政策就是「三光」—挖光、堵光、擠光。中國發現買台灣比打台灣便宜。年底大選，中國一定介入，在選前宣布中梵建交企圖影響選舉結果的可能性很高！？

(中時 )

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