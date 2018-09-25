燒傷疤痕致下眼瞼下垂 風吹就流淚

醫療團隊與魏女士合影。 林周義／攝影

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中時
林周義
長庚醫院整形外科陳宏彰醫師。 林周義／攝影

5年前的意外，令魏女士全身60%的面積都燒傷。臉上的疤痕把下眼瞼下拉，導致她眼睛無法閉起，經常乾眼，風吹就流淚。醫師表示，疤痕型下眼瞼下垂好發於燒傷面積達33%以上者，外觀看起來像下三白眼。若經2個月的按摩都無效，應採取重建手術，以免因乾眼造成眼睛潰瘍，甚至失明。

長庚醫院整形外科醫師陳宏彰表示，下眼瞼下垂的成因包括了眼袋手術、眼睛周邊腫瘤切除手術及外傷，其中最為常見的是燒燙傷所造成的疤痕型下眼瞼下垂。病人外觀看起來悲傷，又有乾眼、畏光、流淚不止的現象，嚴重者甚至因眼球太乾閉不起來。

疤痕形成後，拉扯的力量令眼皮往下翻。手術中需將疤痕切斷，補上新的皮膚，並把眼皮上提。陳宏彰解釋，疤痕的力量很強，會讓人手打不開、脖子抬不起來，而重建手術的過程「就像大人穿小衣服，把衣服撐開後，又再補上新的一塊布」。

魏女士全身共有60%的皮膚達到2-3度燒傷。她表示，眼睛的狀況令她睡覺的時候都能看到光。早上起床眼睛很乾，由因風吹而流淚不止。她也因此常往眼科跑，後經醫師建議，接受外眥整形手術與下眼皮植皮手術，不適症狀已大幅改善。

陳宏彰表示，眼周灼傷好發於燒傷面積大於33%的病人，其中有10%的病人因深度燒傷，傷口攣縮造成早期上下眼瞼閉合不全，需在3個月內接受手術。而5%的病人則在3個月後爆發，需要接受晚期眼周重建手術，幫助眼瞼閉合。

陳宏彰也進一步提到，疤痕型下眼瞼下垂者，早期可嘗試透過按摩改善。時不時將手指放在眼角下方，往上推。若在2個月內都無法得到改善，他建議採取手術治療，恢復眼睛的功能。

(中時 )

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