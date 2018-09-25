文化快遞》城南山水‧共聚棲地

2018年09月25日 11:54 中時電子報 臺北市政府文化局

臺北市政府文化局

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「城南城市博物園區」位於新店溪水岸與公館一帶，範圍包含蟾蜍山、寶藏巖、臺北自來水園區、永春街／嘉禾新村、臺北市客家文化主題公園、紀州庵文學森林與溫羅汀人文街區等地。新與舊、都市與自然、主流與次文化在此融合共榮，形成極具生命力的「城南山水．共聚棲地」。

這裡高等學府林立，是臺灣著名的文教區，周邊的溫羅汀人文街區一帶（溫州街、羅斯福路、汀州路）充滿著蓬勃的藝文氣息，別具風格的咖啡館、獨立書店以及Live House吸引許多藝文愛好者前來朝聖，隨處可見的歷史建物承載著歲月的痕跡。以文學為主題的紀州庵文學森林過往曾是新店溪畔的日式料理亭，當時水源快速道路尚未興建，許多文人墨客在此欣賞河景、吟詩作對；而致力於水資源環境教育的自來水園區，以前則是供應臺北城內民生用水的臺北水道水源地，至今鄰近市場仍以「水源」為名。在新店溪與南港山系的環抱下，這裡也孕育出蟾蜍山、寶藏巖、永春街等與山水共生的移民聚落，濃濃的人情味與自然生活方式彷彿來到鄉村一樣，令人驚豔。而客家文化主題公園則以人親土親的田園景觀「茶山水田」，持續復興客家的傳統智慧、深化城南生態保育的價值。

今年臺北市政府文化局以城南歷史聚落為核心，串聯鄰近的文化場館，進行地域性策展，邀請市民朋友一起「打開五感．採集城南」，分別透過品嘗野茶、走讀、真人故事館、論壇、展覽等一系列活動，共同想像一座以社區為核心的城市博物園區。

品嘗城南野茶 採集土地的配方

過往城南是臺灣農業試驗的重鎮，舉凡蓬萊米、洋菇、黑金剛花生都誕生於此。今年6月，行旅世界的「煮茶人」林芝宇來到蟾蜍山駐村，進行為期半年扎根在地與社區共創的「里山生活實驗」，以天生天養的雜草作為「土地給的配方」，創作出3款代表蟾蜍山、寶藏巖、永春街的「城南野茶」。這個過程不同於過去為了賺取外匯、以農養工，而是透過採集、品茶的過程，開啟人們對於周遭環境的感受力，並進而創造社區中與人互動、交陪的可能性。10月開始，一起跟著芝宇放慢腳步、打開五感，在紀州庵文學森林、客家文化主題公園、自來水園區喝茶聊城南。

用耳朵遊城南 走讀、真人故事館

除了打開味蕾，今年也有一系列的走讀與真人故事館活動。落語藝術家戴開成創作了全新的城南段子，在9月30日帶大家「聽落語、遊城南」。10月7日自然步道協會的林淑英老師將沿著新店溪河岸從植物的角度述說城南的風土。若您平常喜歡逛獨立書店，千萬別錯過唐山書店陳隆昊老闆於10月14日帶領的「地下．地上溫羅汀」走讀行程。另外，熱愛眷村文化的朋友，10月6、13、20日晚上「蟾蜍山真人故事館」將由居民領銜，在星空下講述屬於自己的山城歲月。

明日城市博物館 展覽、論壇

城南是許多人讀書、工作、逐夢的地方，對這裡懷有深厚的感情，9月底起，3場論壇將邀請在地居民與行動者、文化場館負責人以及長期關心城南的學者專家深入探討這裡的特質，思考未來城市博物園區的樣貌。蟾蜍山也將於9月29日至10月21日展出區域歷史脈絡與空間記憶，並有城南野茶的完整紀錄，關心文化政策、聚落保存、城市採集的朋友們，可別錯過。

城南山水．共聚棲地

時間│9/29～10/21，週一至週五14:00～18:00，週六、週日至20:30

地點│蟾蜍山廣場（臺北市大安區羅斯福路四段119巷64弄旁）

票價│免費

臉書│城南山水．共聚棲地

(中時電子報)