新建SOP處理技術 國蘭外銷獲利增13.8％

帶介質植株（右）根系及新芽發展較裸根植株（左）優。（台中農改場提供）

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國蘭是我國外銷僅次於蝴蝶蘭、文心蘭，排名第三名的蘭花，但目前以裸根植株空運方式為主，不僅成本高昂，且蘭花落地後接力栽培死亡率更高達20%以上。農委會台中區農業改良場研發國蘭帶介質外銷處理技術，可讓帶介質外銷植株死亡率降至5%以下，更幫助外銷業者獲利增加13.8%。

國蘭外銷若附帶水苔、泥炭土、樹皮、蛇木、椰纖維等栽培介質，除增加運輸成本，介質材料也受限於外銷國家的檢疫規範，因此目前國內8成都是採裸根空運方式輸出。外銷國家則以韓國及中國大陸為主，其中，外銷韓國者，往年都佔有7至9成的高比例。

然而，國蘭裸根輸出，落地後仍需在農場接力種植半年，以利蘭花恢復生長，但接力栽培期間，往往因潛伏植株的鐮孢菌危害，造成新芽枯死或根部腐敗，死亡率高達20%以上。

台中農改場研發「四季蘭帶椰纖介質盆花之外銷處理技術」，在現行的外銷流程架構下，建置根修剪、介質篩選、消毒等更換介質及貯運包裝等標準作業流程技術，讓國蘭可採帶介質、海運方式輸出，將接力栽培期間死亡率降低到5%以下。

台中農改場補里分場副研究員洪惠娟表示，國蘭裸根外銷空運約需一天，但到韓國還需三天檢疫，植株便常在這段期間耗損，而且裸根國蘭還需種植半年恢復，才可上市；帶介質國蘭採海運，雖需1周至10天航程，但經過檢疫，便可直接進入市場，有效降低運輸成本、提升外銷品質，台灣外銷業者的獲利約可成長13.8%。

洪惠娟也說，近年韓國人工成本提高，國蘭帶介質出口有利於節省再種植所需人力成本，估算韓國貿易商每盆約可省下100韓元成本。目前國內已有4個國蘭栽培場向防檢局申請「輸韓國附帶栽培介質植物指定溫室驗證」並獲通過，每年約有2至3萬盆國蘭植株採用此技術出口。

(中時 )

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