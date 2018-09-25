花蓮》前縣長傅崐萁發監執行 惜別會溫馨感人

2018年09月25日 12:03 中時 范振和

中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文帶頭呼口號：「民進黨不倒，台灣不會好！」

花蓮縣前縣長傅崐萁（中）、立委太太徐榛蔚（右）由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（左）陪同前往地檢署報到，受到支持群打氣加油。（范振和攝）

「我把花蓮的媳婦榛蔚託付給大家了！」花蓮縣前縣長傅崐萁25日發監執行前，向鄉親們感性喊話，數以百計湧向花蓮地檢署的支持者，在這場感人的、熱情的入監惜別會中，紛紛暗自淚落。

尤其，在進入地檢署法警室時，紅了眼眶的傅崐萁緊抱著不斷啜泣的立委太太徐榛蔚，傅崐萁輕拍太太的肩膀安撫，在旁的雲林縣籍立委張麗善感同身受，2位堅強的女性3分鐘後攜手離去，大門旁有2床棉被、被單和1箱書籍，做最悲情的見證。

「綠色恐怖，政治迫害！」25日上午9時左右，花蓮地檢署前廣場已集結數以百計的人潮，中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文帶頭呼口號，現場「民進黨不倒，台灣不會好」的旗幟迎風揚盪，小國旗滿天飛舞，穿著國旗裝的支持者滿場串遶。

傅崐萁上午10時抵達後，兩旁支持群夾道迎接，場面熱烈不失溫馨，他表示，主持縣政9年來，財源短絀的縣府還債、付息，還要建設地方，推動觀光，發展農業，落實教育，讓花蓮能走出後山，迎向世界，他很感謝為這塊土地共同打拚的鄉親，讓花蓮走出落後代名詞。

同時，他也感恩抹黑、中傷他的人，讓他更堅強，力爭上游後，將來當另有一番格局。此次發生司法案件，他很感謝台北高層為他平反，不管聲請再審或非常上訴，都曠日廢時，他不會就此聲請延期入監，但一定會持續爭取回復名譽，他答應鄉親8個月內，會努力充實自己，冷靜下來，抽空好好讀書，並鍛練身體。

他和徐榛蔚三度向鄉親鞠躬致謝也致歉，為無法完成的3個月任期致歉，但他8個月出來後又是一條好漢，將花3年時間當花蓮志工，服務弱勢、關懷老人、重視婦幼、走進部落。

徐榛蔚指出，有不少原住婦人告訴她：「阿嘎嘎達烙」（不要怕）；也有很多客家人告訴她，自從縣府成立客家事務處後，讓客家人很有尊嚴；她會堅守花蓮的幸福，繼續為花蓮努力。

(中時 )