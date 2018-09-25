討房不成殺妻分屍７塊 老翁求處死刑

2018年09月25日 12:17 中時 蔡依珍

67歲陳姓老翁為討房產不成，竟對結縭30年的簡姓髮妻痛下毒手，還妻子當雞宰，分屍拆成7大塊藏家中，並以石灰驅蟲、防臭、把內臟放冷凍庫，複訊時還矢口否認犯行，桃檢痛斥他不顧夫妻情分、手段凶殘，令人髮指，依殺人、損壞屍體等罪嫌起訴，並建請法官處以最嚴厲之刑。

陳姓老翁和簡姓妻子1987年8月結婚，夫妻吵吵鬧鬧，2016年4月兩願離婚，但簡妻心軟放不下陳翁，隔年8月二度結婚，陳翁認為當初離婚說好的房產要一人一半，就算結婚後仍算數，頻頻和妻子索討，今年5月25日夫妻倆在桃園區龍安街住處客廳發生激烈爭執，陳翁氣憤難耐，不但拿鐵鎚往妻子頭部重擊、又持菜刀朝頭部揮砍、更以手摀住她口鼻，導致髮妻大量失血、窒息休克死亡。

陳翁為免事跡敗露，將妻子拖進浴室，以曾殺雞的經驗，持菜刀將屍體左右手、左右小腿、下半身軀幹、上半身軀幹、頭頸部等7部位剁開，再劃開軀幹割出心肺肝腎等臟器，分別以塑膠袋承裝放進冷凍庫內，頭顱則放入白色麻布袋內、棄置2樓房間直立床墊後方，其餘軀幹、四肢則以被單包裹，放進3樓倉庫2個塑膠整理箱內，還撒上石灰粉，避免屍塊腐敗、發臭。

直到2人的女兒隔天晚上6點半趁陳翁就醫時，在2樓發現沾有血跡的麻布袋，她拎著裝有母親頭顱的袋子，騎著機車前往派出所報案，全案才曝光。

桃檢檢察官古御詩痛斥陳翁不顧30年的夫妻情分，僅因髮妻不願將名下財產過戶一半給他，就痛下毒手，為免事跡敗露，還持刀肢解長久相處髮妻的屍體，更將內臟取出分裝置於冰箱或塑膠整理箱內，種種行徑都顯示陳翁手段兇殘令人髮指，完全泯滅人性，陳翁甚至在檢方2次訊問時全盤否認犯行、推諉卸責，完全沒有悔改之心，為免助長暴戾風氣及他人仿照其犯案手法，除依殺人、損壞屍體等罪嫌提起公訴，也建請法院處以最嚴厲之刑，以懲其兇。

(中時 )