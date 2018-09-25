耍大牌？C羅、梅西缺席FIFA年度頒獎挨批

2018年09月25日 12:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）壟斷世界足壇第一人達10年的局面，今年終於畫下了句點。國際足總（FIFA）25日舉行年度頒獎典禮，俄羅斯世足賽「金球獎」得主莫德里奇（Luka Modric）榮膺「年度最佳男子球員」，也就是過去的「世界足球先生」與「FIFA金球獎」。

「這個獎項不只是我個人，也要歸功於我在皇家馬德里與克羅埃西亞的隊友，」莫德里奇今年先幫助皇馬贏得歐冠3連霸，再帶領克羅埃西亞拿下隊史最佳的世足亞軍，「沒有我的教練，我無法贏得這個獎項，如果沒有我的家人，我更無法成為今天這樣的球員，感謝他們。」

莫德里奇以29％的得票率凍蒜，前兩年贏家C羅19％居次，「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）第3，梅西僅獲9％跌到第5名。從2008年起，這個世界足壇第一人的榮譽，從未旁落C羅、梅西以外的第三人。

然而，C羅今年票選仍獲榜眼，梅西也被提名象徵「年度最佳進球」的普斯卡斯獎，結果兩人雙雙缺席頒獎典禮，也遭到外界批評。

「這樣對足球不夠尊重，」前皇馬教頭卡佩羅（Fabio Capello）說：「不論輸贏，你都應該來到現場。他們不明白這樣的動作對這個運動和他們自己都有影響。」

就連C羅的前皇馬隊友拉莫斯（Sergio Ramos）都希望兩大球星不要缺席，「C羅是個好球員、好隊友跟好朋友，如果他和梅西都來到這裡，我想會更棒。」

(中時電子報)