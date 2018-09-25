2018年09月25日 12:06 中時電子報 綜合報導

《全台最速報》傅崐萁入監執行 百人聲援妻淚別

◎傅崐萁入監執行 百人聲援妻淚別

前花蓮縣長傅崐萁涉合機炒股案，全案纏訟14年判刑8個月定讞，隨即遭到解職，今早上午10點他前往花蓮地檢署報到，百名支持者到場為他聲援打氣，大喊「傅崐萁加油！」傅揮手致意，感謝鄉親支持，隨後搭上囚車發監至花蓮監獄服刑。

◎國民黨台南黨部 房地二度法拍仍流標

國民黨積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部，4日首度法拍流標後，25日減價1成第2度拍賣時，仍乏人問津流標。

◎五星旗永遠飄揚 碧雲禪寺明拆除違建

彰化縣二水鄉百年古剎碧雲禪寺，因被產權所有人魏明仁更名為愛國教育基地並升五星旗引來外媒報導及社會關注，彰化縣政府隨即也將針對非屬歷史建築的前方新寺廟大樓違建強制執行折除，違建拆除前夕25日魏明仁照常舉辦升旗典禮，還大聲高喊「五星旗會永遠飄揚在這塊土地」。

◎酒後起爭執 子掏槍失手射殺父

台南七股今天凌晨發生一起槍擊案件，一對父子疑似酒後起衝突，雙方在廟前廣場嗆聲，兒子拿出預藏的改造槍支示威，這時槍支突然擊發，子彈射入父親腹部，當場倒地不起，目擊民眾聯絡救護人員送醫，但仍傷重不治；開槍的兒子逃竄數小時後，清晨在友人陪同下向警方投案，後續案情正由警方調查釐清。

(中時電子報)