《環球時報》社評：美國衝動時 大陸的定力將影響未來！

2018年09月25日 12:36 中時 李文輝

美國對2000億美元大陸產品加徵10%關稅生效，大陸對600億美元美國產品徵稅措施正式啟動，陸美貿易戰打入人類從未見過的千億美元的級別。大陸《環球時報》今天社評強調，要在堅決反制美方貿易施壓同時，認真擴大對外開放，確保大陸營商環境對外資的吸引力不斷增加；大陸社會其他開放度也應同步增加，對沖外界一些勢力對大陸社會正變得「封閉」「保守」的鼓噪，以鞏固國際社會長期以來認為大陸會越來越開放，而不會成為「另一個蘇聯」的共識。

社評指出，陸美都沒有做好在21世紀彼此全面交惡的準備。美國政治精英們現階段對陸貿易戰的戰略目標首先也是試圖改變大陸內部的經濟運行方式，削弱大陸競爭力。如果華盛頓真要像對待蘇聯那樣對待大陸，全面開啟對陸「冷戰」，它要在美國社會進行多得多的政治動員。

社評稱，大陸的難度在於，一方面要堅決反擊美方貿易戰，維護大陸的合法權益和核心利益，同時又不能與美方的戰略衝動進行相互駁火的對抗性互動，防止兩國關係最壞的情況被坐實。

在這兩個目標之間把握分寸和平衡是不容易的，但並非沒有可能。因為貿易戰雖然打，但美國參與大陸經濟發展的那些利益不會消失。只要大陸不主動趕美國企業走，繼續擴大開放，美國公司只會隨著大陸經濟規模的擴大而擴張在大陸的參與度，這個過程根本不是美國設置關稅壁壘能夠擋得住的。

社評表示，要在堅決反制美方貿易施壓的同時，認真擴大對外開放，確保大陸的營商環境對外資的吸引力不斷增加。大陸社會的其他開放度也應同步增加，對沖外界一些勢力所進行的大陸社會正變得「封閉」「保守」等鼓噪，鞏固國際社會長期以來認為大陸會越來越開放，而不會成為「另一個蘇聯」的共識。

社評強調，大陸是有實力的大國，無論與大陸開展經濟還是軍事對抗，都意味著巨大代價。因此與大陸和平相處對包括美國在內的各國都是有吸引力的。無論今天的貿易戰是如何形成的，美方的決心到底有多大，大陸都有影響未來陸美關係走向的相當能力和主動性，對此應有充分信心，並且積極行動。

(中時 )