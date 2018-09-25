大安區鬧中取靜 寵物會館成新亮點

2018年09月25日 12:15 中時電子報 綜合報導

原本是一間將近百年歷史的日式磚造建築，隱身在大安區科技大樓捷運站後方巷弄內，荒廢已久。在業者的巧思之下，老屋翻新，搖身一變成為嶄新的寵物會館。未來想要帶毛小孩來這邊做SPA、按摩、做健康檢查，甚至是針灸，都能夠滿足毛小孩的需要。

這棟老屋原本是公家宿舍，荒廢至少十年以上。業者看中這邊的地段，交通方便，在靜巷內卻又在大安區黃金地段，周邊消費能力強，斥資數百萬元，打造這個位在市中心的寵物天堂。走進屋內，原本是廢墟一片，在完全不更動格局的狀況下，打造一個專屬寵物和主人的空間。一樓這個看似吧檯的位置，放的全是寵物吃的食品。能夠客製化調配不同毛小孩專屬的食物。

益力康生技集團總裁陳俊宏。(圖/益生寵愛寵物會館)

益生寵愛寵物會館開幕嘉賓雲集。(圖/益生寵愛寵物會館)

這間寵物會館也導入寵物健康檢查的概念。跟知名獸醫合作，讓主人帶毛小孩來這邊，也能順便了解毛小孩的健康狀況。毛小孩如果想要按摩、做SPA，也有專人服務，可說是六星級的享受。另外業者還導入全台灣第一個寵物針灸台，如果毛小孩有需求，也能在這裡得到跟人一樣的細心呵護與照料。

「我們希望讓毛小孩也能享受到尊榮享受，所以打造了這樣一個專屬寵物的空間。」本身也是愛狗人士的益力康生技集團總裁陳俊宏說，寵物有靈性，是每個主人的親密伴侶。人吃得好，寵物當然也要吃得好。「這是一個寵物沙龍的概念，也能為每一位毛小孩的主人創造更多社交空間與可能。」陳俊宏說。

開幕儀式貴賓雲集，包括醫美賴仕原院長、呂英震博士、謝智硯律師、主持人QQ姐姐、知名網紅金莎Mimi、親子網紅糖糖媽咪等人也都到場。業者期望未來這間寵物會館，會成為台北市大安區的新地標。

店家資訊：益生寵愛會館

台北市大安區和平東路二段265巷7號

(中時電子報)