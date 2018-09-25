翠玉白菜出展台中 綠議員質疑被政治化

2018年09月25日 12:18 中時 陳世宗

迎接台中花博盛會，故宮國寶「翠玉白菜」將於花博期間出展台中！市議員陳世凱25日質詢時，抨擊國民黨瞧不起台中人，過去翠玉白菜到高雄、嘉義甚至日本展出，國民黨都沒有反對，但到台中就跳出來反對，不應把翠玉白菜政治化！國民黨市議員顏莉敏說，人民受夠了民進黨的政治操作。

市議員陳世凱總質詢中，抨擊國民黨「瞧不起」台中人，不僅前總統馬英九在前市長胡志強時代，試乘BRT時曾直言「BRT是窮人的捷運」，連現在故宮人氣國寶「翠玉白菜」將首次出展台中，國民黨也開記者會刻意政治化，甚至質疑台中人沒有辦法保護國寶。

陳世凱說，翠玉白菜過去也曾在高雄市立美術館、嘉義故宮南院、東京國立博物館展出，並非首度外借，難道國民黨認為台中人智能比較低？國民黨認為台中人比較窮？不值得翠玉白菜來台中展出？現任國民黨立委江啟臣、顏寬恒等，應在中央為台中發聲，共同捍衛台中人的觀展權益。

林佳龍表示，故宮近年一直致力於故宮公共化推出「新故宮計畫」，翠玉白菜來台中出展是喜事，希望大家能抱著祝福心情，沒有理由說台中人辦活動的時候，不能有翠玉白菜來展覽；這次翠玉白菜出展不僅依照故宮標準作業程序，還將加強維安規格與等級，大家珍惜這次難能可貴的合作機會。

國民黨市議員顏莉敏反駁說，台中花博主角是花卉產業、是在地農業，不是故宮的國寶，翠玉白菜運到台中展出有運費、包裝、管理、展佈、保險、防盜等額外的成本，都是另一筆鉅額支出，這些都是人民納稅錢，為什麼政府都沒有認真看待這些花費？

顏莉敏認為，龍團隊所謂的「台中難道不值得翠玉白菜嗎？」這句話很明顯刻意操弄台中人的情感，也故意操作地方情結，這些都是民進黨的慣用手法，很令人遺憾民進黨的政治人物食髓知味，一再操弄，但他們可能沒想到台中市民早就已經厭倦和看穿。

顏莉敏說，林佳龍和某綠營議員忘了胡志強當初爭取台中花博的初衷，也沒有真正為人民荷包著想，只有政治惡鬥的偏頗發言，令人遺憾。

(中時 )