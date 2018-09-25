2歲女童送保母家3天 　全身瘀傷送醫昏迷

2018年09月25日 12:31 中時 譚宇哲

新北市驚傳疑似虐童案，27歲媽媽上周一將2歲幼女委託保母照顧，19日深夜保母突然通知媽媽女童發高燒送醫，不料醫院檢查後發現女童全身多處瘀傷、頭部骨折，陷入昏迷，疑似受虐，立即通報社會局介入，新北市家暴防治中心表示，全案已交由檢調偵辦，正釐清事發原因。

女童媽媽今天上午在新北市議員陳明義陪同下舉行記者會，女童媽媽說，因單親需要工作扶養2歲女兒和3歲兒子，長期與該名保母合作托育，每次時間約一周，上周一她將女兒帶到保母家托育，狀況一切正常，沒想到禮拜三深夜突然接到保母電話，說女兒發高燒、吃不下飯送醫。

女童媽媽說，她趕到醫院後卻被醫院告知，女兒根本不是發燒，而是全身多處瘀傷且頭部有腫塊疑似骨折，因腦缺氧陷入昏迷，醫院也通報社會局，由檢調單位介入，沒想到保母事發後還多次試圖私下約她出來，要她在做筆錄前能統一說詞，讓她質疑保母說謊後還試圖粉飾太平，也擔心保母家中另名幼童的安全。

女童媽媽難過指出，事發後她無法探望女兒，3歲兒子也在20日當晚被社工帶走安置，中秋節連假數天下來都無法與社工取得聯繫，求助無門下只能四處到宮廟求神拜拜，最後才透過市議員向社會大眾請求幫忙。

陳明義表示，近日兒童受虐事件層出不窮，虐童已不再是個案，很能體會年輕媽媽在連假期間徬徨無助的感覺，希望社會正視問題嚴重性，護童不該休假。

家防中心主任許芝綺表示， 20日接獲通報後已由檢調單位介入調查，當晚並由社工將3歲的哥哥帶回安置，事發後中心曾2次與媽媽約定時間會談，但媽媽皆未現身，21日當天下午後手機也關機無法取得聯繫，保母也在事發後約談，因涉及偵查不公開，目前不便透露細節。

疑似受虐的女童目前陷入3到4度昏迷，仍在加護病房治療中，媽媽今天上午已在社工陪同下赴醫院探視，全案交由檢調釐清中。

(中時 )