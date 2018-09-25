外籍英語師種大麻、傳教士收毒包裹 遭查獲送辦

台中市警局第一分局查獲加拿大籍英文老師「喬治」在住處自行栽種大麻吸食。（陳淑芬翻攝）

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台中市警局第一分局查獲多起毒品案，其中2起在台外籍人士涉毒。68歲加拿大籍補習班英文老師「喬治」在東勢區住處自行栽種大麻吸食，警方巧扮郵差探訪查獲大麻植株4株、種子27顆及大麻捲菸等，另住在中市北區查獲19歲美籍傳教士「馬汀」，海關查扣自美國郵寄給他的包裹內有可疑巧克力，經送驗竟是外塗巧克力、內含毒品的70顆膠囊，警方依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方獲報台中市東勢區有1名外國人購大麻種子郵寄進台，自種大麻使用，警方日前向郵局協商借用郵務士服裝，巧扮郵差送包裹，到68歲加拿大籍、在補習班擔任英文老師的馬汀住處，確認種植大麻植栽，查扣大麻植株4株、大麻種子27顆、大麻花捲菸及栽種大麻器具等證物，並查扣毒咖啡17.7公克。

此外，海關通報查扣自美國寄送給住在中市北區的19歲傳教士「馬汀」包裹，內有可疑物品，經查驗居然是70顆內含安非他命毒品的膠囊，且膠囊外均塗上巧克力偽飾。警方通知到他到案說明調查，認為他涉嫌重大，依法送辦。

台中市政府警察局執行安居專案獲六都第1名，第一警分局查獲販毒藥頭15名、跨境運輸毒品4名，聲押13名、聲押率72.2%、准押10人、准押率76.9％，重大毒品案1件，獲分局甲組第2名。

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(中時 )

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