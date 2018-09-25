警破獲大毒窟　查獲5.2噸製毒半成品

2018年09月25日 12:29 中時 劉宥廷

市調處說，這處製毒廠是將製毒原料、設備及技術整廠從大陸輸出到台灣，8月10收網突襲，一舉搗破國內史上最大的K他命製毒工廠。(劉宥廷攝)

市調處表示，該種類K他命的迷幻效果和K他命極為相近，屬同一化學家族，只要用簡單的製程即可還原成K他命。(劉宥廷攝)

專案小組當場逮捕製毒師傅33歲林男、37歲黃男、45歲涂男及棄土場60歲黃姓負責人，查扣K他命原料、半成品、成品共計5268公斤。(劉宥廷攝)

調查局高雄市調處攜手高市刑大、高雄憲兵隊及海巡第四海巡隊，報請高雄、台南地檢署指揮偵辦，在台南市白河與嘉義縣水上鄉交界一處偏避棄土場房舍內，破獲大型製毒工廠，當場逮捕製毒師傅33歲林男、37歲黃男、45歲涂男及棄土場60歲黃姓負責人，查扣K他命原料、半成品、成品共計5268公斤。

高市調處指出，調查局今年5月接獲海關通報，發現30歲的吳姓男子以紙漿原料為名，從大陸進口5大箱共100公斤的化學原料來台，調查局懷疑是新興毒品，立刻送交科學鑑識處檢驗，果然發現此原料是前年在歐洲首度被合成，且尚未被聯合國或任何國家列為管制的化學原料K他命變種－N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命（化學分子式為C17H22CINO3）。

市調處表示，該種類K他命的迷幻效果和K他命極為相近，屬同一化學家族，只要用簡單的製程即可還原成K他命，隨即組專案展開向上溯源；經持續監控吳男且縝密分析交往脈絡、活動地緣等，7月初掌握到幕後製毒師傅林男，得知原料被抄後，改以分批少量多次方式，利用航空快遞自大陸運料。

市調處說，這處製毒廠是將製毒原料、設備及技術整廠從大陸輸出到台灣，8月10收網突襲，一舉搗破國內史上最大的K他命製毒工廠；礙於法令趕不上腳步，N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命尚未被列為新興毒品，無法以毒品罪論處，僅以藥事法偵辦，於是製毒集團鑽營法令漏洞。

調查局將積極彙整近期查緝走私、製造等案例及相關檢驗結果，報請法務部毒品審議委員會通過決議，正式將N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命（化學分子式為C17H22CINO3）列管為第四級毒品、毒品先驅原料，以達拔根斷源、防毒機先。

法務部長蔡清祥25日南下慰問嘉勉各單位辛勞，蔡說，各單位攜手合作、不搶功勞，才得以攻破毒窟，趕在未製造成品前逮獲，避免民眾遭重大毒品危害。

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(中時 )