專訪／陳家逵新婚2個月妻罹癌　拚金鐘告別人生低谷

2018年09月25日 12:22 中時 林淑娟

陳家逵。（粘耿豪攝）

陳家逵與老婆周羿汎。（粘耿豪攝）

陳家逵。（粘耿豪攝）

陳家逵在《台北歌手》演出精湛。（客家電視台）

人稱劇場鬼才的陳家逵，是金鐘視后林依晨、六月等藝人的表演老師，今年首度以《台北歌手》入圍金鐘獎男配角獎，其實這次入圍對他來說意義重大，過去曾多次與金鐘失之交臂的他坦言，畢竟教了這麼多學生，如果自己的演技沒有被體制肯定，似乎有點心虛，這次終於入圍，好像得到了「證書」，有種終於可以交代的感覺，好像可以繼續做這件事、繼續當演員了！

陳家逵懷才不遇多年，去年好不容易演藝事業出現轉機，卻又突然被推向人生低谷。他與交往8年、小他10歲的舞台劇演員周羿汎，去年4月剛辦婚宴，兩個月後，才31歲的老婆就檢查出得了淋巴癌，夫妻兩原以為的幸福新生活就此風雲變色，「真的很糟，很可怕！過去一整年我都覺得老天爺在跟我開玩笑」。

一開始他老婆只是覺得胸口不舒服、很難呼吸，一去醫院檢查，便發現病情不妙，是淋巴癌且已壓迫到呼吸系統，醫生直接要求住進醫院治療，「她一進醫院就一個多月沒出來，連想要先凍卵都來不及！因為醫生說不能等了」。

當時陳家逵正在拍電影《引爆點》，經紀人每天一早五點多接他到宜蘭拍戲，他拍完戲回台北再去醫院看老婆，接著又去電台主持一周五天的現場廣播節目，回家後再趕快看劇本，一整個夏天他都這樣度過。拍完《引爆點》，他接著拍《台北歌手》，並一口氣演出文學家、色財主、小農夫以及浙江商人四個角色。當時老婆持續做化療，他邊拍戲、主持並教課，每天緊繃到覺得自己的生活再也不容許出任何一點小差錯，否則就要完全崩解。

他坦言過程中也曾真的崩潰，某天他為了趕拍戲自己開車，剛好只差幾秒就被紅燈擋下，當時脆弱的他瞬間被擊潰：「我在車上大叫，持續了2、30秒，也生氣自己為何連這件小事都無法招架。但發洩完，還是乖乖去劇組報到。只能拜託老天爺，不要再讓我出任何差錯了！那時我稍微可以體會當年許不了的生活！」

幸好今年四月，老婆已做完八次化療，現在身體逐漸復原，也回到舞台繼續表演，他則在努力多年後，終於入圍金鐘獎，夫妻倆看似都從谷底反轉、再次看到陽光。陳家逵說，老婆生病這一遭，讓他學會很多，「事情發生了就先接受、等待。放著等，看看會怎樣，因為就算你用力操控，它也不見得會往你想要的方向去」。以前工作突然什麼沒了、遇到不順，他會很介意，現在學會不強求，會轉念心想：「好吧！老天自有祂的安排，這個沒有給你，應該是要安排其他更好的給你吧！」

妙的是，這次同組競爭的吳念軒，是他教過的學生。陳家逵分析，吳念軒雖然表演還沒那麼成熟、靈活，但努力與企圖心很夠，是很好的孩子，具有這時代少見的陽光大男孩氣質，接下來有滿多可能性發展，他開玩笑說：「希望他這次先讓給老師了！」

(中時 )