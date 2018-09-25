台中》中市長輩出門搭小黃 敬老愛心卡幫你付車資

2018年09月25日 12:31 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川提醒，敬老愛心卡搭乘計程車措施，須請持卡人打電話55688預約，搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。（盧金足攝）

台中市長輩福利「卡」讚！敬老愛心卡擴大可以搭計程車的措施25日上路，台灣大車隊客服專線55688，上午開始接到長輩電話預約，以台中市敬老愛心卡優惠點數搭乘計程車，台中市府交通局表示，長輩大多搭計程車看診、市場採買，平均刷卡金額250元，搭乘情形很順利。

台中市敬老愛心卡繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，25日凌晨零點起再加碼可搭計程車，第一階段由台灣大車隊已完成刷卡設備建置的1500輛計程車提供服務，後續車輛會持續擴增，陸續有其他車隊加入服務。

「喂！您好，我要預約計程車！」25日上午，台灣大車隊客服專線55688開始接到長輩電話預約以台中市敬老愛心卡優惠點數搭乘計程車，雙方約定好上車時間、地點並確認無誤後，即完成預約程序。

交通局長王義川指出，新政策上路前，市府已進行一波宣傳，讓長輩了解這項好康，也多使用敬老愛心卡每個月的1000點數（原住民1500點），上午與台灣大車隊保持密切聯繫，發現使用新措施的長輩多數是去看診，也有到市場採買民生物品，符合市府預期的使用狀況。

今天也有發現零星個案，有長輩卡片餘額不足卻誤以為足夠，經過第一線服務的司機委婉說明後，長輩多能接受。

王義川表示，日後市府會持續加強宣傳，也歡迎利用1999詢問相關細節，希望此措施愈來愈順暢、愈普及，鼓勵台中市的長輩常常出門，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都有助於常保健康。

王義川也提醒，目前敬老愛心卡搭乘計程車措施，須請持卡人打電話55688預約，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。

台中市敬老愛心卡可用點數搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。

為擴大使用範圍，市府公布一系列擴大服務方案，包括7月16日起，全市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費；9月17日起更可在125家民營診所（統計截至9/25）抵部分負擔及掛號費，預計10月將再加入19家急救責任醫院及社區醫院。

(中時 )